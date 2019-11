“Soul”: il primo teaser trailer del nuovo film Disney-Pixar

Dal regista di "Up" e "Inside Out", un nuovo film che fa riflettere sull'unicità di ognuno di noi

08 Novembre 2019 | 15:28 di Giulia Ausani

Anche se manca ancora quasi un anno all'uscita del nuovo film d'animazione Disney-Pixar, "Soul", è già stato pubblicato un primo breve teaser trailer che ci dà un assaggio di cosa possiamo aspettarci.



In arrivo nelle sale italiane il 16 settembre 2020, "Soul" ruota attorno a Joe Gardner (doppiato nella versione originale da Jamie Foxx), un insegnante di musica appassionato di jazz che sogna di suonare nel famoso Half Note di New York. Dopo vent'anni di tentativi, finalmente riesce a realizzare il suo sogno, ma subito dopo cade in un tombino e la sua anima si separa dal suo corpo, raggiungendo l'Aldilà.

Lì finisce allo "You Seminar", un'accademia di anime in cui tutti scoprono la propria unicità, dove conosce un'anima ancora in formazione di nome 22 (Tina Fey). Insieme cercheranno un modo per far tornare Joe sulla Terra, intraprendendo un viaggio che li farà riflettere su cosa significhi avere un'anima.

"Soul" è diretto da Pete Docter, già regista di "Up" e "Inside Out".