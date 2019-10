“Star Wars: l’ascesa di Skywalker”: il trailer del capitolo conclusivo della saga

22 Ottobre 2019 | 11:39 di Giulia Ausani

«A dicembre la saga si conclude», annuncia il trailer di uno dei film più attesi dell'anno, cioè "Star Wars: L'ascesa di Skywalker", nono film della saga di Guerre Stellari nonché ultimo capitolo della nuova trilogia nota come la saga degli Skywalker.

Per la pubblicazione del trailer è stata scelta una data non casuale: in Italia era già notte, ma negli Stati Uniti era la serata di quello che sarebbe stato il 63esimo compleanno di Carrie Fisher, indimenticata e indimenticabile interprete della principessa Leia, morta nel 2016. Come si intravede nel trailer, la ritroveremo anche in questo film grazie ad alcune riprese d'archivio mai utilizzate prima.

Nel cast ritroveremo naturalmente la protagonista Daisy Ridley oltre ad Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Anthony Daniels e Naomi Ackie. E poi anche Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams.

"Star Wars: L'ascesa di Skywalker" arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre.