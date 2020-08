“The Batman”: il primo trailer del film con Robert Pattinson

23 Agosto 2020 | 13:00 di Lorenzo Di Palma

Al DC FanDome - la convention online organizzata per presentare le novità targate DC Comics - la Warner Bros ha mostrato il primo trailer di The Batman, il nuovo film sull’uomo-pipistrello diretto da Matt Reeves (già regista dei film della serie Il pianeta delle scimmie), in cui nel costume del Cavaliere Oscuro e del suo alter ego Bruce Wayne, c’è Robert Pattinson, l’attore divenuto famoso con la saga vampiresca di Twilight, ma anche protagonista dell’imminente Tenet, The Lighthouse o Good Time.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Selina Kyle ovvero Catwman; Paul Dano (Love & Mercy, 12 anni schiavo) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di Hunger Games) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (Transformers) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (I magnifici 7, Black Mass - L’ultimo gangster) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Barry Keoghan (Dunkirk) nel ruolo dell'Ufficiale Stanley Merkel; Jayme Lawson (Farewell Amor) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film Il pianeta delle scimmie, Black Panther) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli, Dumbo) in quello di Oswald Cobblepot ovvero Il Pinguino

Basato su personaggi della DC, The Batman sarà nelle sale non prima del 2021. Questo è il primissimo trailer sulle note del brano Something In The Way dei Nirvana: