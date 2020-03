«The Post», il trailer ufficiale e la trama del film di Steven Spielberg

22 Marzo 2020 | 15:00 di Manuela Puglisi

La 20th Century Fox ha pubblicato il trailer uffciale di «The Post», il 33° film di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep. Racconta la storia di Katharine Graham, publisher del Washington Post (e prima donna a ricoprire una carica di tale prestigio nel mondo dell'editoria), e di uno dei caporedattori più famosi del giornale Ben Bradlee. È il 1971 e i due si battono per la pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti che provano come il governo americano abbia sistematicamente mentito riguardo al vero scopo della guerra del Vietnam.

Il film segna la prima collaborazione tra Meryl Streep e Tom Hanks, ma non solo gli unici due nomi da tenere d'occhio nel cast. Molti degli attori che vedremo sullo schermo arrivano direttamente dal mondo delle serie tv di successo degli ultimi anni: Alison Brie («Glow», «Mad Men»), Sarah Paulson («American Horor Story», «American Crime Story: Il caso O.J. Simpson»), Carrie Coon («Fargo», «L'amore bugiardo») e Bob Odenkirk («Breaking Bad», «Better Call Saul»). Ma ci saranno anche: David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Jesse Plemons, Michael Stuhlberg, Zach Woods, and Bradley Whitford.



La trama ufficiale:

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in «The Post», un dramma ricco di suspense sulla strana alleanza tra Katharine Graham (Streep) del Washington Post, la prima publisher donna di un grande giornale americano, e il caporedattore Ben Bradlee (Hanks). I due sono in gara con il New York Times per la pubblicazione di un imponente insabbiamento di tre decenni di segreti governativi, sotto quattro diversi presidenti. I due dovranno superare le loro divergenze e rischieranno la carriera, ma anche la libertà, per portare alla luce verità a lungo sepolte.