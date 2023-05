“Wish”: il nuovo film Disney ci porta in un posto dove i sogni si avverano

Il teaser trailer in italiano del film d'animazione, il 62esimo classico Disney arriva in sala a dicembre Cecilia Uzzo







Arriva al cinema il prossimo 21 dicembre "Wish", la nuova pellicola Walt Disney Animation Studios che accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica. Il 62esimo classico Disney vede alla regia Chris Buck e Fawn Veerasunthorn e racconta la storia di Asha, che vive in un luogo conosciuto come il regno dei desideri. Proprio qui arrivano da ogni dove persone per realizzare i propri sogni, ma solo il sovrano può decidere quali si avvereranno e quando.

La trama

La brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Il trailer

Il film vanta un comparto tecnico eccellente, dal regista Chris Buck, premio Oscar per “Frozen – Il regno di ghiaccio”, al produttore Peter Del Vecho (“Frozen”, “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”) a Jennifer Lee (“Frozen”, “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”), produttrice esecutiva e sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore. Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.