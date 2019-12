“Wonder Woman 1984”: il teaser trailer del film con Gal Gadot

Foto: Gal Gadot in "Wonder Woman 1984"

09 Dicembre 2019 | 12:39 di Giulia Ausani

Dopo averla vista combattere durante la Prima guerra mondiale, ritroviamo Diana alle prese con una nuova minaccia nel bel mezzo degli Anni 80 nel primo teaser trailer di "Wonder Woman 1984", sequel del film campione d'incassi del 2017 sulla celebre supereroina della DC Comics.

Alla regia c'è di nuovo Patty Jenkins e nei panni di Diana troviamo ancora una volta Gal Gadot. La trama resta ancora avvolta nel mistero e il breve teaser trailer dà pochi indizi, ma lascia intravedere alcune scene d'azione spettacolari.

Nel cast ritroviamo anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen in quelli di Hippolyta. Tra le new entry ci sono Kristen Wiig nel ruolo di Cheetah e Pedro Pascal in quello di Max Lord. Il film arriverà in sala il 4 giugno 2020.