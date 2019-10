Tutti i personaggi di “Pets 2 – Vita da animali”, ora disponibile in home video

08 Ottobre 2019 | 14:39 di Luca Fontò

Da martedì 8 ottobre è disponibile in home video (Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD) "Pets 2 - Vita da animali", diretto dal veterano Chris Renaud, già autore del primo film e di "Cattivissimo Me 1 e 2", "Lorax – Il Guardiano Della Foresta" e del cortometraggio "Una Ghianda È Per Sempre", spin-off de "L'era Glaciale" con protagonista il celeberrimo Scrat, che fu candidato all'Oscar 2007. Resta invariato rispetto a "Pets" anche il cast vocale, che va dallo stesso Renaud al comico Kevin Hart, passando per Jenny Slate (Zootropolis) e Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt). Louis C.K. non è tornato a prestare le corde vocali al protagonista Max, dopo essere stato accusato (e aver ammesso) di cattiva condotta sessuale con ben cinque donne. Lo sostituisce Patton Oswalt: ma il pubblico italiano non ha notato la differenza grazie al doppiaggio del ritrovato Alessandro Cattelan.

Trailer

Trama

Dopo aver riassestato l’equilibrio in casa, con Duke a spartirsi le attenzioni della padroncina Katie, le novità nell'appartamento di Max non smettono di moltiplicarsi: prima un uomo comincia a essere presenza fissa delle loro giornate, poi l'uomo sposa la padroncina e i due, infine, mettono al mondo il piccolo Liam: un bambino che sembrerà inizialmente insopportabile, ma che poi diventerà la ragione di vita del cane protagonista. Una ragione di vita talmente morbosa che le zampe posteriori non smetteranno di grattare…

E mentre Max, rigorosamente accompagnato da Duke e da tutta la nuova famiglia, salirà in macchina per una gita in campagna dallo zio Sam, gli altri animali del palazzo dovranno affrontare avventure meno bucoliche: il supereroe Capitan Nevosetto – coadiuvato dalla new entry Margherita – cercherà di liberare una tigre bianca maltrattata in un circo; Gidget invece, sempre fidanzatissima con Max, è incaricata di prendersi cura e tenere d’occhio una palla a forma di ape, suggello della loro relazione…

Personaggi

Max Jack Russell Terrier, newyorkese puro, Max vive con la sua padrona Katie da quando, appena cucciolo, lei l’ha trovato in una scatola sul marciapiedi. Le giornate passano a rilento fra l’ora in cui Katie esce da casa e quella in cui ritorna dal lavoro, fino a quando non compare, a sorpresa, anche il meticcio Duke: un'immensa palla di pelo marrone reduce dal canile e che non ha nessuna intenzione di ritornarci. Dopo un primo momento di dissapore, i due si ritrovano ad affrontare il mondo esterno e sono, all’inizio del secondo film, una squadra consolidata.

Gidget Cagnolina bianca di razza Pomerania, vicina di casa di Max (e segretamente innamorata di lui), Gidget è soprattutto una fanatica delle soap opera: proprio una puntata delle sue telenovelas la spinge a domandarsi che fine abbia fatto l'amato, di cui non ha notizie – e durante il film precedente parte alla sua ricerca affrontando falchi carnivori, animali della strada, maiali tatuati, topi delle fogne. Anche in questa nuova pellicola sarà la protagonista di un’avventura “on the road”: recuperare un’ape speciale mimetizzandosi tra i gatti.

Duke Prima di finire al canile, Duke ricorda di aver vissuto con un uomo che si è preso cura di lui per molto tempo, fino alla vecchiaia; un giorno, inseguendo una farfalla, il grosso e pigro Duke è finito fuori strada e – rimessosi sulle orme del suo vecchio padrone – viene nuovamente catturato dall’accalappiacani. In Pets 2 godrà per la prima volta anche degli odori (e dei cibi) della campagna di zio Sam. In lingua originale ha la voce di Eric Stonestreet, noto soprattutto per il ruolo di Cameron “Cam” Tucker in Modern Family.

Nevosetto È un coniglio bianco di proprietà di un mago e illusionista che, abbandonato dal suo padrone, dichiara guerra a tutti gli esseri umani formando un gruppo per animali trascurati assetati di vendetta. Per quasi tutto il primo film funge da antagonista di Max e Duke: li insegue e li perseguita e tenta anche di farli divorare da un serpente. Alla fine però è disposto ad allearsi con loro per salvare Tatuaggio, e in questa seconda pellicola vestirà i panni di un alter-ego supereroico alle prese con una tigre bianca maltrattata in un circo.

Chloe Gatta soriana pigrissima e obesa, apatica, sarcastica e indifferente. Nonostante il suo totale disinteresse agli amici e ai vicini di casa, comunque prende parte a tutte le loro avventure – abbandonando il suo passatempo casalingo preferito, una molla attaccata a una parete, e i vari tentativi di svegliare la sua padrona vomitandole addosso palle di pelo.

Buddy È un bassotto che abita nello stesso palazzo di Max. Lo si vede spesso in coppia con Mel, carlino grasso e iperattivo con la fobia per gli scoiattoli. Al contrario di Mel, che è pure istintivo, Buddy è calmo e riflessivo: non a caso è molto in sintonia con Nonnotto, un Basset Hound presbite e con le zampe posteriori paralizzate, esperto conoscitore delle fogne di New York – che ritroveremo in questa seconda pellicola come istruttore di cuccioli e maestro d’asilo.

Marghe Margherita, di cui sentiamo sempre il diminutivo “Marghe”, fedele al “Daisy” originale, è una Shih Tzu, razza canina di origine cinese ma con la voce di una black woman eccellente: Tiffany Haddish, che abbiamo già sentito nei mattoncini della Regina Wello Ke Wuoglio in Lego Movie 2. I più se la ricorderanno per il suo ruolo ne Il Viaggio Delle Ragazze del 2017; qui invece accompagna Nevosetto nella sua missione circense.

Pisellino È un parrocchetto ondulato, è il più piccolo del gruppo e l’unico che non parla. Come tutti gli amici di Max, anche lui vive nello stesso edificio: durante l’addestramento di Gidget per diventare una gatta, finisce anche come prova di formazione e si ritrova ad essere completamente inghiottito dalla cagnetta – e fortunatamente non ingoiato.

Galletto Fazzoletto rosso al collo, Galletto, come preannuncia già il nome, è l’osservatore del pollaio, ma anche dell’aia e dei pascoli interi: basta un suo verso perché le pecore tornino ordinatamente nel loro recinto. A prestargli la voce, nella versione originale, è nientemeno che Harrison Ford: e nonostante gli 80 titoli circa della filmografia dell’uomo di Chicago, questo segna il suo debutto in un film d’animazione.

