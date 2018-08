Venezia 75: parte oggi la Mostra del cinema

29 Agosto 2018 | 09:00 di Paolo Fiorelli

La mostra del cinema di Venezia va subito... in orbita! Il primo film in programma è l'attesissimo «First man», che racconta la vita e l'impresa di Neil Armstrong, l'uomo che per primo mise piede sulla Luna il 20 luglio 1969. Una partenza in grande stile e anche un po' autocelebrativa, se si pensa che il regista è quel Damien Chazelle che con «La La Land», proprio a Venezia nel 2016, ha cominciato la fortunata corsa che lo avrebbe portato a conquistare 6 Oscar. Questa volta il genere è completamente diverso, ma il protagonista maschile è di nuovo Ryan Gosling, uno degli attori più talentuosi della nuova Hollywood, amatissimo anche dai Social.

Il film sarà preceduto dalla Cerimonia di inaugurazione che vedrà protagonisti Michele Riondino, nei panni di «padrino» della Mostra, e Vanessa Redgrave: la ottantunenne attrice britannica riceverà il primo Leone d'oro della mostra, ovviamente alla carriera.

Comincia così un'edizione che, a giudicare dalla «griglia di partenza» dei titoli e delle star presenti, sembra molto promettente. Tra i titoli più interessanti ci sono «Suspiria» di Luca Guadagnino (remake dell'horror di Dario Argento) con Tilda Swinton e Dakota Johnson, «A Star is born» di e con Bradley Cooper e con Lady Gaga, «Vox Lux» di Brady Corbet con Jude Law e Natalie Portman e le musiche di Sia, «The favourite» del visionario Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Rachel Weisz, «Peterloo» di Mike Leigh e «The Ballad of Buster Scruggs», il western a episodi dei fratelli Coen.



Tra gli italiani sono in gara, oltre a Guadagnino, Mario Martone con «Capri-Revolution» e Roberto Minervini col documentario «What you gonna do when the world’s on fire?». Da tenere d'occhio anche «La profezia dell'armadillo» tratto dalla «graphic novel» di Zerocalcare e con Simone Liberati, Pietro Castellitto, Diana Del Bufalo, Laura Morante, Claudia Pandolfi e... Adriano Panatta, e «Sulla mia pelle» di Alessio Cremonini, che ripercorre la tragica vicenda di Stefano Cucchi con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Max Tortora. Non mancheranno le incursioni nel mondo della fiction tv, ormai sempre più legato a quello del cinema, con la presentazione delle prime due puntate de «L'amica geniale», la serie tratta dal bestseller di Elena Ferrante e firmata da Saverio Costanzo. Più tanti altri titoli che scopriremo giorno per giorno nel nostro diario da Venezia. Seguiteci su Sorrisi.com!