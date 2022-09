Venezia 79: Alessandro Borghi chiude il festival

L'attore romano è il protagonista di “The hanging sun - Il sole di mezzanotte” Paolo Fiorelli







Dopo l'appello in favore dell'energia atomica di Oliver Stone (“Nuclear”) e il quinto film italiano in concorso (“Chiara”) il festival volge al termine: in questa sera di sabato sapremo chi ha vinto il Leone d'oro e tutti gli altri premi assegnati dalla giuria presieduta da Julianne Moore. La cerimonia avrà inizio alle 19.00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Movie.

Ma c'è ancora il tempo di un'ultima pellicola: quest'anno l'onore di chiudere il festival è toccato a “The hanging sun - Il sole di mezzanotte”, di Francesco Carrozzini, girato quasi interamente in Norvegia. Protagonista Alessandro Borghi nei panni di John, un uomo in fuga dopo aver tradito suo padre, un boss criminale. Rifugiatosi in un villaggio isolato nell'estremo nord, dove il sole non tramonta mai, incontra Lea, una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino dal cuore puro...

La storia è tratta da un bestseller di Jo Nesbø «ma abbiamo un po' cambiato la secchezza originale del thriller per dare più spazio al rapporto tra i personaggi» dice l'attore romano, che ormai è una presenza fissa ai festival: quest'anno è stato anche a Cannes (con “Le otto montagne”) e Locarno (“Delta”), mentre a Venezia è presente da sette anni consecutivi. Un sigillo di qualità? «Per me è bello sapere che quello che faccio ha un riconoscimento. Qui mi sembra di tornare a casa, ma mi sento sempre estremamente emozionato. E a questo film ci tengo ancora di più perché l'ha girato un caro amico, Francesco Carrozzini».