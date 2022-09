Venezia 79: dopo il trionfo di Harry Styles, in gara Gianni Amelio

Bagno di folla per la rockstar. E ora il regista italiano propone “il signore delle formiche” Paolo Fiorelli







Harry Styles ha infuocato il tappeto rosso di Venezia, attraversandolo insieme alla sua compagna (e regista) Olivia Wilde per presentare “Don't worry darling”; ma già al suo arrivo al Lido in motoscafo si erano viste scene di delirio e adorazione paragonabili solo a quelle per Timothée Chalamet quattro giorni fa. «Fare l'attore è divertente e forse continuerò» ha detto l'ex leader degli “One Direction”. Mettendo però subito dopo le mani avanti: «cerco di non fare troppi programmi per il futuro. Vivogiorno per giorno. Amo cantare e amo recitare, voglio tenere un piede in entrambi questi mondo e sono certo che ci saranno delle nuove occasioni per fare cinema. Ma non so quando accadrà».

Dopo la giovane rockstar il programma propone, con sapiente mix, un venerato maestro: Gianni Amelio. Il 77enne regista calabrese, già vincitore del festival nel 1998 con “Così ridevano”, presenta il suo ultimo film “Il signore delle formiche” con Elio Germano e Luigi Lo Cascio. La pellicola ricostruisce un clamoroso processo degli Anni 60: quello contro Aldo Braibanti. Drammaturgo e poeta, Braibanti fu condannano a nove anni di reclusione per “plagio” (un reato che oggi non esiste più) di un suo studente e amico. Il ragazzo venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto all'elettroshock perché “guarisse” dal “malefico influsso” del suo professore.

«È un film sulla violenza e l’ottusità della discriminazione» dice Amelio. «Lo spettatore si potrà domandare: come è stato possibile, come è potuto succedere? Ma attenzione: anche se in apparenza oggi non ci si scandalizza più di niente, nella sostanza non è cambiato molto. Dietro una facciata permissiva, i pregiudizi esistono e resistono ancora, generando odio e disprezzo per ogni ‘irregolare’. E questo film vuole infondere il coraggio di ribellarsi».