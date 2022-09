Venezia 79: la vita perfetta (ma inquietante) di Harry Styles

Al festival anche Colin Farrell e Brendan Gleeson nel film Disney "Gli spiriti dell'isola" Paolo Fiorelli







Ai festival capita spesso che, a torto o a ragione, un film fuori concorso rubi i riflettori a quelli in gara. È quello che succederà sicuramente questo lunedì per “Don't worry Darling” di Olivia Wilde. Il merito però è tutto della rockstar Harry Styles, che qui prova a lanciarsi anche come attore. E il fatto che i due abbiano una relazione sentimentale aggiunge al tutto un tocco di gossip, che a un festival non guasta mai (per non parlare della produzione travagliata, che ha visto sparire dal cast Shia LaBeouf). Nel film Harry Styles è Jack, giovane e ambizioso dipendente di una “strana” compagnia che ha creato per lui e i suoi colleghi una città aziendale sperimentale: Victory. L’ottimismo impera e il lusso anche, ma presto scopriremo che sotto l'apparente perfezione della sua vita si nasconde qualcosa di molto inquietante... «Immaginate una vita in cui avete tutto quello che desiderate» dice la regista. «Che cosa vi farebbe rinunciare? Cosa sacrifichereste per fare la cosa giusta? Sareste disposti a smantellare il sistema che è stato progettato al vostro servizio? Questa è la domanda del film».

Fuori concorso anche il film di Gianfranco Rosi dedicato a Papa Francesco, “In viaggio”. In nove anni di pontificato Bergoglio ha compiuto trentasette viaggi, visitando cinquantatré Paesi: il film lo segue, osserva quello che vede, ascolta cosa dice, ma aggiunge anche immagini di repertorio e scene tratte di film dello stesso Rosi, in una sorta di dialogo tra cinema e documento.

Ma veniamo al concorso. Oggi la Disney presenta “Gli spiriti dell'isola” (“The banshees of Inisherin”), ambientato in uno sperduto lembo dell'Irlanda, dove due amici di lunga dato (interpretati da Colin Farrell e Brendan Gleeson) vedono spezzarsi all'improvviso il loro rapporto decennale. Cosa c'è sotto? In gara anche il giapponese “Love Life”, che ruota attorno a una coppia che ha perso il figlio e al loro rapporto col padre biologico del bambino, che torna nelle loro vite dopo tanti anni. Un film delicato e un po' straniante.