Venezia 79: si parte! Al via la Mostra del Cinema

Il festival decolla con la cerimonia condotta da Rocío Muñoz Morales e il film di apertura "White Noise" Paolo Fiorelli







Si parte! Il 31 agosto alle 19, con la Cerimonia di apertura (trasmessa in diretta da Rai Movie), la madrina Rocío Muñoz Morales darà il via alla 79esima Mostra del cinema di Venezia. Dopo la cerimonia sarà proiettato il primo film in concorso: “White Noise”, che il regista Noah Baumbach ha tratto dall'omonimo bestseller dello scrittore Don DeLillo. Protagonista Adam Driver nei panni di Jack Gladney, un professore universitario che insieme alla moglie Babette (Greta Gerwick) e alla sua famiglia dovrà affrontare molte tragicomiche avventure dopo che un incidente ferroviario ha coinvolto la sua cittadina.

Dal 1° settembre si susseguiranno poi le proiezioni degli altri 22 film in gara per il Leone d'oro, che sarà assegnato sabato 10 settembre dalla giuria presieduta da Julianne Moore. Ma anche i titoli delle sezioni parallele e quelli fuori concorso meritano attenzione. Sul tappeto rosso sono attesi tra gli altri Timothée Chalamet, Penélope Cruz, Harry Styles, Colin Farrell, Hugh Jackman, Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Sigourney Weaver, Tilda Swinton, Willem Dafoe e i “nostri” Monica Bellucci, Stefania Sandrelli, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Alessandro Borghi, Margherita Mazzucco. C'è pure la cantante Elodie, che in questo festival fa il suo esordio da attrice con il film “Ti mangio il cuore” (nella sezione “Orizzonti”).

Cinque i titoli italiani in concorso: “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio (con Elio Germano), “Bones and All” di Luca Guadagnino (con Timothée Chalamet, Mark Rylance e Chloë Sevigny), “L’immensità” di Emanuele Crialese (con Penélope Cruz), “Chiara” di Susanna Nicchiarelli (con Margherita Mazzucco) e “Monica” di Andrea Pallaoro. Dovranno vedersela, oltre che con “White Noise”, con gli attesissimi “Blonde” (dedicato a Marylin Monroe), “The whale” di Darren Aronofsky e “Bardo” del pluripremiato Alejandro Inarritu. Tra i titoli in gara anche “Call of God” di Kim Ki Duk: morto di covid nel 2020, il registra coreano (già vincitore del festival dieci anni fa) fece in tempo a lasciare indicazioni sul montaggio ai suoi collaboratori.

E c'è già chi è sicura di vincere: oggi l'attrice francese Catherine Deneuve riceve il Leone d'oro alla carriera (poi sarà il turno, sabato, del regista Paul Schrader).

Anche fuori concorso scorreranno titoli di spicco come “Don't worry darling” (con Harry Styles) e “Siccità”, opera corale di Paolo Virzì con Monica Bellucci, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, Max Tortora, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Sara Serraiocco, Tommaso Ragno.

E prima di chiudere, gli auguri di Buon Compleanno: quest'anno la Mostra, nata nel 1932, compie 90 anni (anche se le edizioni realizzate sono “solo” 79). Seguiteci sul sito e sui social e ve la racconteremo giorno per giorno.