Venezia 80: Con “Priscilla” torna il mito di Elvis

Sofia Coppola presenta il suo biopic sulla moglie del Re del rock. E fuori concorso c'è Woody Allen Jacob Elordi e Cailee Spaeny in "Priscilla" Paolo Fiorelli







Chiamatela giustizia poetica: se un anno fa a Cannes i riflettori erano tutti per il biopic "Elvis", ora a Venezia è la volta di "Priscilla". Stiamo parlando della signora Presley, che sposò il re del rock nel 1967 e che ha poi scritto un libro sulla loro relazione, "Elvis and me", dal quale Sofia Coppola ha tratto il film oggi in concorso a Venezia. Nei panni della vera Priscilla (che a 78 anni è anche coproduttrice del film) c'è la venticinquenne attrice e cantante Cailee Spaeny: «La storia vede Priscilla passare dai 15 ai 27 anni, ma ci tenevo che a interpretarla fosse una sola attrice, e Cailee può farlo, perché appare così giovane», spiega la regista che torna a Venezia dopo aver vinto il Leone d'oro nel 2010 con "Somewhere". «Ricordo di averle letto le memorie di Priscilla anni fa e di essermi commossa all'idea di una ragazzina che attraversa tutte le fasi dall'adolescenza all'età adulta in un posto incredibile come Graceland, la tenuta di Elvis. In un certo senso mi ha ricordato di Maria Antonietta a Versailles» (a cui la stessa Coppola ha dedicato un film nel 2006).

In gara anche il giapponese Hamaguchi, caso mondiale con il suo "Drive my car", che un anno fa ha vinto l'Oscar del miglior film internazionale. A Venezia presenta "Il male non esiste", ambientato in un piccolo villaggio in mezzo a una foresta, dove il protagonista Takumi vive di piccoli lavoretti con la figlia Hana: tagliano la legna o trasportano l'acqua del pozzo. Ma tutto cambia quando una società di Tokyo si presenta per creare un sito di "glamping" per i turisti della città... un film di grande bellezza visiva.

Fuori concorso al festival c'è invece Woody Allen. Il regista newyorkese in campo artistico non crede nella competizione (per usare un eufemismo) e quindi ha sempre rifiutato di gareggiare, ma non di presentare i suoi film al pubblico. E oggi tocca a "Coup de chance": per la prima volta nella sua carriera è un film interamente francese, cioè recitato in quella lingua e senza produttori anglosassoni. Il tema centrale della commedia, un po' come avveniva per il più cupo "Matchpoint" (2005), è il ruolo che il caso e la fortuna giocano nella nostra vita. I protagonisti sono Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud): ricchi, affermati e innamorati, sembrano avere tutto dalla vita. Ma quando lei incontra Alain (Niels Schneider), un ex compagno di liceo, viene risucchiata in una passione che non è in grado di frenare.

Fuori concorso anche "The penitent", il film che Luca Barbareschi ha tratto da un dramma teatrale di David Mamet. Protagonista uno psichiatra (sempre Barbareschi) attaccato per le sue idee "non allineate", che lotta per salvare la sua reputazione.