Venezia 80: la “Preapertura” è un omaggio a Gina Lollobrigida

In attesa della serata inaugurale, la Mostra del cinema ricorda l'attrice con due proiezioni Gina Lollobrigida nel film di Orson Welles Paolo Fiorelli







La Mostra del cinema di Venezia comincia ufficialmente il 30 Agosto, ma martedì 29 i cinefili potranno già gustarsi un bel "antipasto": due proiezioni dedicate al ricordo di Gina Lollobrigida, indimenticabile protagonista del nostro cinema, spentasi il 16 gennaio scorso a 95 anni.

Entrambi i film sono presentati in una versione restaurata per l’occasione. Si comincia con una rarità: "Portrait of Gina", un documentario che il grande Orson Welles aveva dedicato alla "Lollo" (e più in generale al cinema italiano dell'epoca) e che per decenni si credeva fosse perduto, finché una copia fu ritrovata dopo la morte di Welles. Così lo presentava lo stesso regista: «Riguardava il mondo del cinema romano: Gina era il soggetto principale, ma c'erano tanti altri, Vittorio De Sica, Rossano Brazzi e così via. Più che un documentario è un saggio, la mia riflessione su Lollobrigida, e non su ciò che lei è in realtà».

Seguirà una proiezione di "La provinciale", film diretto da Mario Soldati nel 1953, quando il successo dell'attrice era già al culmine. Fu anche il primo film in cui la Lollobrigida si doppiò da sola, e le valse una Grolla d'oro, il primo di una lunga serie di premi che l'avrebbero anche portata, dal 2018, ad avere la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood.