Venezia 80: l’omaggio a Wes Anderson

La mostra premia l'estroso regista americano, mentre passa in concorso "Finalmente l'alba" di Saverio Costanzo (dedicato al padre Maurizio) Il regista Wes Anderson sul set di "The wonderful story of Henry Sugar" Paolo Fiorelli







Giornata ricchissima, oggi venerdì, alla Mostra di Venezia. Si comincia con il premio Cartier assegnato all'estroso regista Wes Anderson, al Lido per presentare "The wonderful story of Henry Sugar", tratto da un libro di Roald Dahl, prodotto da Netflix e interpretato da Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley e Dev Patel. «È il mio film più corto: solo 40 minuti» dice il regista «e ciò nonostante racconta diverse storie, tutte legate a quella del protagonista».

Come ormai abitudine per Anderson, il film si sviluppa infatti su più livelli: c'è uno scrittore che racconta di un uomo ricchissimo che scopre un libro che a sua volta racconta la storia di un illusionista e del suo guru indiano... che può vedere senza usare gli occhi! Il miliardario decide di apprendere questa abilità per barare al gioco d’azzardo, ma poi troverà di meglio. Nel motivare il premio, il direttore della Mostra Alberto Barbera ha detto: «Anderson è tra i pochi registi per i quali basta un solo fotogramma per riconoscerne immediatamente lo stile unico e inconfondibile. Il suo universo formale rimanda a un’estetica fanciullesca e visionaria, dominata da colori pastello, dalla cura maniacale delle inquadrature rigorosamente simmetriche e popolato da personaggi di sognatori disadattati, inguaribilmente romantici e sorridenti. I mondi che crea sono plausibili e tuttavia del tutto immaginari e fittizi, sorretti da un umorismo surreale; un cinema eccentrico, personalissimo e sempre divertente».

Se il film di Anderson è fuori concorso, ce ne sono ben tre in gara per il Leone d'oro. Il primo è "Povere creature" del regista greco Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe: una sorta di rivisitazione fantasy del mito di Frankenstein, con un abbondante tocco di "My fair lady". Qui però la creatura riportata in vita da uno strano e visionario scienziato, il Dr. Baxter (Dafoe), è una donna, Bella (Stone). Bella vorrebbe imparare e conoscere il mondo e decide di fuggire con Duncan (Ruffalo), uno spregiudicato avvocato, in un viaggio senza confini alla ricerca della libertà. Tre volte candidato all'Oscar, Lanthimos a Venezia ha già vinto il Gran premio della giuria nel 2018 per "La favorita" (e a Cannes nel 2015, per "The Lobster").

In gara anche "Finalmente l'alba" di Saverio Costanzo, che il regista romano ha ambientato nella sua città nel 1953, la notte dopo l'omicidio di Wilma Montesi. Tutto ruota attorno a un film "peplum" che si sta girando a Cinecittà. Sul set si incrociano le vite di tanti personaggi, dalla star del film Josephine Esperanto (Lily James) a Mimosa (Rebecca Antonaci), una ragazza semplice che fa la comparsa e sta per sposarsi... senza troppo entusiasmo. Risucchiata nel mondo affascinante ma anche pericoloso del cinema e del divismo, la ragazzina incontrerà amore, sesso, felicità e disperazione, prima di rivedere "finalmente l'alba". Nel cast anche Michele Bravi nell'insolita veste di attore. Il film è dedicato al papà del regista, Maurizio Costanzo, che si è spento il 24 febbraio.

Chiude il programma del concorso "Bastarden - The promised land", film danese su un ex soldato che cerca di rendere coltivabile la brughiera della penisola dello Jutland: una impresa titanica. Il protagonista è Mads Mikkelsen, anche lui danese, ma che ormai (dopo titoli come "Animali Fantastici" e "Indiana Jones e il quadrante del destino") si può considerare una star di Hollywood a pieno titolo.