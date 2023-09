Venezia 80: l’omaggio al genio di Jannacci

E tra i film in concorso anche "Memory" con Jessica Chastain Enzo Jannacci nel film a lui dedicato Paolo Fiorelli







Da Vasco Rossi a Paolo Conte, da Diego Abatantuono a Nino Frassica, da Gino & Michele a Valerio Lundini: tutti insieme per raccontare aneddoti e celebrare il genio del cantautore milanese in "Enzo Jannacci - Vengo anch'io". Il film di Giorgio Verdelli che passa oggi (fuori concorso) alla Mostra e uscirà anche nelle sale l'11, 12 e 13 settembre.

Arrivano anche gli ultimi tre film in gara per il Leone d'oro. In "Memory" Jessica Chastain è un’assistente sociale che divide le sue giornate tra le riunioni con gli Alcolisti Anonimi e le attenzioni per la figlia. Finché l'incontro con Saul, un ex compagno di scuola (proprio come nel film di Allen passato pochi giorni fa) porterà lo scompiglio nella sua ordinata esistenza.

Il film polacco "Kobieta Z...", di Małgorzata Szumowska e Michał Englert, racconta invece quarantacinque anni della vita di Aniela, mostrando il suo percorso alla ricerca della libertà come donna trans. «La storia di Aniela ci è sembrata un simbolo e una metafora della transizione della Polonia, una società che in passato si era unita per far crollare il regime comunista» dicono i due registi. «Quella stessa società oggi favorisce la polarizzazione delle opinioni ed è riluttante ad accettare convinzioni che in altre parti del mondo sono ormai da tempo diventate normali».

Il francese "Hors Saison" ha per protagonista Alba Rohrwacher al fianco di Guillaume Canet. Lui è un famoso attore, lei un’insegnante di piano che si ritrovano quasi per caso dopo 15 anni dalla fine del loro amore. «Volevo soffermarmi sul momento in cui si rimugina sulle scelte mai fatte, o fatte in modo sbagliato, sugli incontri mancati o sprecati, sulle porte mai aperte, sui momenti della vita in cui abbiamo deciso di imboccare una strada invece di un’altra. Domande segrete e ossessionanti che ci poniamo tutti» dice il regista Stéphane Brizé.

E così tutti i 23 film del concorso principale sono stati proiettati. Manca solo il film di chiusura della mostra, "La società della neve" dello spagnolo J. A. Bayona, ispirato alla vera storia dei 29 sopravvissuti di un aereo precipitato sulle vette delle Ande nel 1972. Sarà proiettato domani subito dopo la cerimonia di premiazione condotta dalla madrina Caterina Murino: lì verranno svelate le scelte della giuria presieduta da Damien Chazelle (che ha tra i suoi membri anche Jane Campion e Gabriele Mainetti) e scopriremo chi si è aggiudicato il Leone d'oro.

Naturalmente troverete l'elenco completo dei vincitori su queste pagine. A domani!