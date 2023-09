Venezia 80: Pietro Castellitto recita con papà Sergio in “Enea”

In gara anche "Green Border". E i divi stranieri? Sono al gala dell'AmfAR Una scena di "Enea" Paolo Fiorelli







È quasi un affare di famiglia "Enea", opera seconda da regista di Pietro Castellitto, in concorso oggi per il Leone d'oro. Infatti nel cast ci sono anche Sergio e Cesare Castellitto, rispettivamente padre e fratello di Pietro. E Sergio interpreta suo padre anche nel film, dove il protagonista Enea si dedica allo spaccio e alle feste insieme a un compagno "per sentirsi vivo in un’epoca morta". Le loro sono avventure d'amicizia e amore ma anche di droga e criminalità, mentre attorno al protagonista si muovono un padre tormentato, una madre sofferente e un fratello sempre nei guai. Dopo l'esordio con "I predatori", che a Venezia tre anni fa vinse il premio per la migliore sceneggiatura nella sezione Orizzonti (e poi gli valse il David come miglior regista esordiente), Pietro Castellitto continua a costruire uno stile autoriale tutto suo.

L'altro film in gara oggi è "Green Border" della regista polacca Agnieszka Holland. Il "confine verde" del titolo è quello tra Polonia e Bielorussia, fatto di foreste paludose dove i rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa vengono "usati" nella strategia della tensione del dittatore bielorusso Alexander Lukashenko contro l'Unione Europea. Ne pagano il prezzo Julia, un'attivista, Jan, una guardia di frontiera, e una famiglia di rifugiati siriani.

Da segnalare anche "Hit Man" di Richard Linklater, presentato fuori concorso, dove Glen Powell interpreta un agente di polizia che si finge un sicario, finché dovrà rischiare la sua copertura (e molto di più) per salvare una donna nei guai.

Nella sezione orizzonti passa in concorso "El Paraìso" di Enrico Maria Artale: protagonista Edoardo Pesce nei panni di un quarantenne che vive con la mamma colombiana (Margarita Rosa De Francisco Baquelo) in una casetta sul fiume e con lei condivide il "lavoro" per uno spacciatore di droga e la passione per le serate di salsa e merengue. Un rapporto assieme appassionato e opprimente, che andrà in crisi con l’arrivo di Ines (Maria Del Rosario Barreto Escobar), una ragazza che sta intraprendendo la pericolosa strada di corriere della droga.

E poi ci sono le feste, che hanno anche il pregio di portare qualche divo in più a una mostra "funestata" dallo sciopero di attori e sceneggiatori americani. Come è successo al party benefico di AmfAR: Milla Jovovich, Luke Evans, Michelle Rodriguez, Kate Beckinsale, Bella Thorne e molti altri hanno partecipato all’appuntamento organizzato dalla fondazione per la ricerca sull’AIDS.