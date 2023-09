Venezia 80: tutti i segreti di “Povere creature!”, il film vincitore

"Povere creature!" è un calderone di invenzioni con una Emma Stone in stato di grazia Emma Stone e Mark Ruffalo in "Povere creature!". Paolo Fiorelli







Mai come in questa edizione di Venezia pubblico e giuria erano sulla stessa lunghezza d'onda: perché "Povere creature!", il film di Yorgos Lanthimos che ha vinto il Leone d'oro, ha convinto proprio tutti. Divertente, commovente, pieno di invenzioni sia a livello visivo che di sceneggiatura e con attori in stato di grazia, a cominciare dalla protagonista Emma Stone, ma senza dimenticare gli ottimi Willem Defoe e Mark Ruffalo.

"Povere creature!" (che arriverà nei cinema italiani a gennaio) è una sorta di rivisitazione fantasy del mito di Frankenstein. Racconta la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita da uno strano scienziato (Willem Dafoe) che poi decide di fuggire con un affascinante avventuriero (Mark Ruffalo) per scoprire il mondo. Tutti gli uomini che incontra vorrebbero "addomesticarla" in un modo o nell'altro, ma lei è semplicemente incontrollabile. Perché nel suo corpo di adulta lo scienziato ha trapiantato un cervello di neonata, libera da pregiudizi e condizionamenti di ogni sorta.

«ll romanzo di Alasdair Gray da cui ho tratto il film» dice il regista ,«è fondamentalmente una storia sulla libertà di una donna nella società. Per metterlo in scena ho seguito l'idea di un "Grand Tour" di Bella in giro per il mondo: da Londra dove è prigioniera del "padre" scienziato fugge a Lisbona in un viaggio romantico con il suo amante, poi ad Alessandria, dove si rende conto del dolore del mondo, a Parigi dove esplora la sua sessualità, cercando di superare tutti i limiti prima di tornare a casa».

Il film infatto è molto esplicito nelle scene di sesso, mai però morbose, anzi spesso divertenti: «Bella non ha alcuna vergogna o trauma: non ha nemmeno un passato» ha detto Emma Stone del suo personaggio. «Non è stata allevata da una società che pone questi limiti alle donne. Questo può essere incredibilmente liberatorio. In America possiamo assistere a tanta violenza senza scandalizzarci, ma la nudità e la sessualità sono scioccanti per noi. Invece, per Yorgos è l'esatto opposto».

«È la storia dello sviluppo e della liberazione di una donna che cresce in una società maschile molto repressiva» aggiunge Willem Dafoe, che interpreta il creatore di Bella. «La comicità del film proviene principalmente da questo: i suoi rapporti con i personaggi maschili sono molto schietti e mostrano chiaramente la paura che gli uomini nutrono nei confronti delle donne. I personaggi maschili cercano di controllare Bella in tanti modi diversi, ma lei non vuole proprio saperne. È semplicemente troppo autonoma».

Tutto questo è ambientato in uno straordinario "mondo parallelo" coloratissimo, irreale e fiabesco: «C’era bisogno di creare un mondo in cui far abitare Bella», spiega Lanthimos. «Non poteva essere qualcosa di realistico. Abbiamo inserito alcuni elementi fantascientifici, anacronistici o immaginari che ci consentono di rendere il film più simile a una fiaba».

Le riprese si sono svolte in numerosi teatri di posa a Budapest, dove la produzione ha costruito i mondi completi di Londra e della casa di Baxter, un transatlantico, la piazza e un bordello di Parigi, un hotel e i quartieri poveri di Alessandria... E per le scene ambientate a Lisbona è stato utilizzato il più grande teatro di posa dell’Europa continentale, situato nei Korda Studios di Budapest.

Infine, uno sguardo dul metodo di lavoro di Lanthimos: una volta selezionato il cast, gli attori hanno fatto molti giochi per sentirsi a proprio agio l’uno con l’altro, superare le inibizioni e condivedere dell’umorismo. «Abbiamo trascorso tre settimane a rotolarci sul pavimento, facendo strani esercizi di tutti i tipi insieme. È come se fossimo andati in una guerra artistica» ricorda Ramy Youssef, che interpreta Max, il personaggio maschile più amabile (l'unico?) del film.