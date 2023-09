Venezia 80: un film contro l’ingiustizia

Giorgio Diritti presenta "Lubo", ambientato nella Svizzera del 1939. In gara anche "Holly" Franz Rogowski in "Lubo" Paolo Fiorelli







Il suo ultimo film "Volevo nascondermi" (sul pittore Ligabue) ha ottenuto 7 David: Giorgio Diritti lo aveva presentato a Berlino (dove il suo interprete Elio Germano vinse anche il premio come miglior attore). Ora Diritti arriva per la prima volta in gara a Venezia con "Lubo", storia di un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito svizzero per difendere i confini. Quando i gendarmi gli strappano anche i tre figli piccoli, seguendo un "programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada", decide di ribellarsi. «Questa è la storia di un uomo che subisce una grande ingiustizia» dice il regista. «È un film sul senso dell’educare, sull’amore, su leggi disumane e discriminatorie che generano un male che si espande come una macchia d’olio, producendo dolore, rabbia e violenza. Ma anche la volontà di reagire». Lubo è impersonato dall'attore tedesco Franz Rogowski, al suo fianco Valentina Bellè.

In concorso per il Leone d'oro c'è anche "Holly" della regista belga Fien Troch, coprodotto dai fratelli Dardenne. La quindicenne del titolo un giorno avvisa la scuola che sarà assente; proprio quel giorno nell'istituto scoppia un incendio che causerà diverse vittime. Mesi dopo, un'insegnante incuriosita da Holly e dalla sua strana "premonizione" la invita ad unirsi al suo gruppo di volontariato. La ragazzina sembra portare consolazione e speranza, eppure c'è qualcosa che non va... L'anno scorso Troch aveva vinto il premio alla regia nella sezione "Orizzonti" con il suo "Home", così è arrivata la "promozione" al concorso principale.

Da segnalare anche "Daaaaaalì!" di Quentin Dupieux, che passa fuori concorso. Nel film una giovane giornalista francese incontra più volte Salvador Dalí per un documentario le cui riprese non inizieranno mai. Afferma il regista: «Come disse lo stesso Dalí, la sua personalità fu probabilmente il suo più grande capolavoro. Il mio film racconta con modestia quella storia». È un fantasioso omaggio al grande artista, interpretato da diversi attori «perché la sua personalità era troppo complessa per uno solo!».