Venezia 81: Alessandro Borghi nella Grande Guerra

L'attore recita con Gabriel Montesi in "Campo di Battaglia" di GIanni Amelio Paolo Fiorelli







Già vincitore del festival nel 1998 con "Così ridevano", ora Gianni Amelio torna a Venezia con una storia ambientata durante la Prima guerra mondiale. Alessandro Borghi e Gabriel Montesi interpretano due ufficiali medici che lavorano nello stesso ospedale militare, dove devono affrontare uno spinoso problema: molti pazienti si sono chiaramente procurati da soli le ferite pur di non combattere. Se il primo dottore tende a chiudere un occhio, il secondo è determinato a smascherarli. Insieme a loro c'è anche una donna (Federica Rosellini) determinata a studiare e praticare la medicina pur non avendo il sostegno di una famiglia importante. All'improvviso però i malati si aggravano misteriosamente. C'è forse un sabotatore dentro l’ospedale? Si tinge così di giallo quella che però è soprattutto una riflessione sulla follia della guerra.

Tanta violenza anche in "The Order" del regista Justin Kurzel, che ha per protagonista un incupito Jude Law. Nel film, ispirato a una storia vera, l'attore britannico è un agente dell'Fbi che indaga su una serie di rapine in banca e contro furgoni blindati nell'America degli Anni 80. Contrariamente ai suoi colleghi, è convinto che dietro i colpi non ci sia una "normale" banda di malviventi, ma una vera e propria organizzazione razzista che intende lottare per la "supremazia bianca". E i fatti gli daranno ragione.

Da segnalare anche la consegna del Premio Film Impresa alla regista francese Anne Sophie-Bailly, a Venezia con "Mon Inséparable”, delicato ritratto del rapporto tra una mamma e suo figlio disabile. A consegnarlo, all'Italian Pavillon, Giampaolo Letta e Mario Sesti.

Interessante poi il ritorno al cinema di Ludovica Nasti. Forse per il pubblico la giovane partenopea sarà sempre la Lila bambina della serie "L'amica geniale", ma a soli 17 anni ha già alle spalle una carriera di attrice di tutto rispetto. E a Venezia porta (nella sezione Orizzonti Extra) "La storia del Frank e della Nina", vicenda di guai e di amicizia tra giovanissimi girata da Paola Randi in una Milano romantica e complessa, con protagonisti tre ragazzi sognatori.