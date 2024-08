Venezia 81: Angelina Jolie diventa Maria Callas

È lei la protagonista di "Maria"; in programma oggi anche la serie dedicata a Leopardi Paolo Fiorelli







Dopo l'apertura di ieri con la proiezione fuori concorso di "Beetlejuice Beetlejuice", oggi comincia la competizione per il Leone d'Oro. E il primo film in gara è anche uno dei più attesi: in "Maria" Angelina Jolie veste i panni di Maria Callas, la "Divina" dell'opera lirica. A dirigerla c'è il regista cileno Pablo Larraín, uno specialista di "biopic" al femminile, avendo già firmato un ritratto di Jacqueline Kennedy ("Jackie" 2016) e uno della principessa Diana ("Spencer", 2021). Nel cast internazionale spiccano anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Fulcro della storia, gli ultimi giorni della cantante nella Parigi degli Anni 70, da cui si dispiegano i ricordi di una vita tumultuosa.

L'altro film in concorso oggi è "El Jockey" dell'argentino Luis Ortega, incentrato sul torbido mondo delle gare. Protagonista è Remo (Pérez Biscayart) un talentuoso fantino che ha però problemi di dipendenze e lavora per un potente mafioso che gli ha salvato la vita in passato. Quando Remo lascia morire un prezioso purosangue, il gangster scatena una caccia all'uomo contro di lui...

Al festival però non ci sono solo i film: le serie televisive hanno sempre più spazio e questo è anche il giorno di "Leopardi, il poeta dell'Infinito", che vedremo su Rai1 a dicembre. A interpretare il poeta di Recanati c'è Leonardo Maltese; al suo fianco un ricco cast, con Alessio Boni nel ruolo dell’austero padre, Valentina Cervi nei panni della madre, Cristiano Caccamo nelle vesti dell’amico Antonio Ranieri, Alessandro Preziosi in quelle di Don Carmine e Giusy Buscemi nel ruolo di Fanny Targioni Tozzetti, l’amata immortalata nei versi del poeta.

Completa la giornata un'altra serie di prestigio: "Disclaimer", del messicano Alfonso Cuarón, che ha per protagonista Cate Blanchett.