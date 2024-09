Venezia 81: due donne forti per Almodovar

Il regista spagnolo presenta il suo primo film in inglese. In concorso anche "Vermiglio" di Maura Delpero Paolo Fiorelli







Mentre continua l'eco del bagno di folla che ha accolto domenica Brad Pitt e George Clooney (che firmando autografi si è concesso anche qualche frase di italiano), il concorso va avanti. E oggi tocca a Pedro Almodovar. È la scommessa che ha deciso di giocare il regista spagnolo Pedro Almodovar con "The room next door", il suo primo film in inglese. Al centro della storia ci sono due donne (Julianne Moore e Tilda Swinton) che erano state grandi amiche da giovani, ma poi si sono perse di vista, diventando la prima una scrittrice di romanzi e la seconda una reporter di guerra. Si ritroveranno per un'occasione molto importante... «Tutti i miei timori per la lingua sono scomparsi dopo la prima lettura a tavolino con Tilda e Julianne» dice il regista. «Sono stato fortunato perché entrambe hanno dato vita a un vero e proprio recital. A volte, durante le riprese, sia io che la troupe eravamo sull’orlo delle lacrime. È stato un lavoro molto commovente e benedetto, in un certo senso».

È italiano l'altro film in concorso oggi: si tratta di "Vermiglio" di Maura Delpero, con un grande cast corale (tra gli altri ci sono Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Giuseppe De Domenico e Sara Serraiocco). La storia, ambientata alla fine della Seconda guerra mondiale, racconta un anno di vita di una famiglia nel paesino trentino che dà il suo nome al titolo: qui l'arrivo di un soldato rifugiato sconvolgerà l'esistenza di varie persone, proprio mentre il paese festeggia la fine dei combattimenti. Il tutto nasce anche dai dai ricordi familiari della regista di Bolzano, che spiega: «Vermiglio è un paesaggio dell’anima, un “lessico famigliare” che vive dentro di me, sulla soglia dell’inconscio, un atto d’amore per mio padre, la sua famiglia e il loro piccolo paese».

È anche il giorno del Leone d'oro alla carriera per Peter Weir. Ieri il regista di film come "L'attimo fuggente", "The Truman's show" e "Picnic a Hanging Rock" ha incontrato il pubblico per ripercorrere la sua lunga carriera in una emozionante "Lezione di cinema".