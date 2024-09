Venezia 81: George Clooney e Brad Pitt insieme al Lido

I due divi presentano "Wolfs" in una giornata ricchissima di appuntamenti Paolo Fiorelli







Domenica di fuoco al Festival di Venezia. Fuoco incrociato di grandi incontri. Ovviamente il più atteso è quello con George Clooney e Brad Pitt, grandi amici nella vita e grandi rivali sullo schermo nella commedia nera "Wolfs", che qui passa fuori concorso. Nel film diretto da Jon Watts i due sono dei "ripulitori" professionisti, specializzati nel far scomparire ogni traccia di un delitto. Il problema nasce quando vengono chiamati da persone diverse per fare lo stesso lavoro. Un bel guaio, anche perché non si sopportano... ma saranno costretti a collaborare. Consapevoli del loro fascino di star i due, che non recitavano assieme da "Burn after reading" dei fratelli Coen (2008), gigioneggiano allegramente e il pubblico non avrà di che lamentarsi dell'ironia della pellicola: infatti già si parla di un sequel.

A completare la parata di star al Lido ci pensano Richard Gere, protagonista in mattinata di una conversazione col suo doppiatore storico Mario Cordova; il regista Peter Weir,a cui lunedì verrà assegnato il Leone alla carriera, che incontra il pubblico per una "Lezione di cinema"; e la serata di gala del premio Filming Italy Venice Award, che ha come madrina Laura Chiatti e tanti premiati tra cui Riccardo Cocciante e Christopher Lambert, Miriam Leone e Vittoria Puccini, Kasia Smutniak e Diana Del Bufalo.

Ma non è proprio il caso di dimenticare i due titoli in concorso per il Leone d'oro, molto interessanti. Il film inglese "The brutalist" di Brady Corbet vede Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones e Stacy Martin impegnati in un dramma incentrato sul visionario architetto ungherese László Toth (Brody) e sulla sua fuga dall'Europa del dopoguerra nel 1947 insieme alla moglie Erzsébet (Jones): le loro vite verrano stravolte dall'incontro con un uomo misterioso. "Leurs enfants après eux" è invece un film tratto da un pluripremiato romanzo di Nicolas Mathieu, incentrato sulle avventure e gli amori di alcuni ragazzi di provincia nella Francia degli Anni 90. Nel cast anche Ludivine Sagnier.