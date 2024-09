Venezia 81: giovani talenti crescono

Romana Maggiora Vergano è la protagonista di “Il tempo che ci vuole” Paolo Fiorelli







Si è fatta conoscere con “C’è ancora domani” dove interpretava la figlia di Delia (Paola Cortellesi). Ma Romana Maggiora Vergano ha già all’attivo tanti titoli e a Venezia è la protagonista di “Il tempo che ci vuole”, in cui recita a fianco di Fabrizio Gifuni. Nel nuovo film di Francesca Comencini, presentato fuori concorso, la 26enne attrice romana diventa una alter ego della stessa regista, che racconta il rapporto con suo padre, il grande Luigi Comencini, autore di titoli indimenticabili come “Incompreso” (1966) e “Le avventure di Pinocchio” (1972). E proprio dal set dello sceneggiato televisivo prende il via la catena di suggestioni, emozioni e ricordi.

Intanto il concorso per il Leone d’oro prosegue con altri due titoli. Il norvegese “Amore” (“Kjærlighet”) ruota attorno a una dottoressa e un infermiere che hanno qualcosa in comune: tra relazioni di una notte e appuntamenti al buio, entrambi sono alla ricerca di nuove forme di intimità. Cosa nascerà dal loro incontro fortuito? Il film cinese “Giovinezza: Ritorno a casa” (“Qing Chun: Gui”) racconta invece la storia di due giovani che sfrutteranno le vacanze per tornare nella propria città e sposarsi: in una vita completamente dedita al lavoro, è l’unico momento dell’anno in cui possono trovare il tempo per farlo.

Da segnalare anche la “Lezione di cinema” aperta al pubblico e tenuta da Pupi Avati, che poi chiuderà il festival con il suo “L’orto americano”. Ma di questo film vi parleremo domani, l’ultimo giorno della Mostra, quando arriverà il momento della verità: quello dei premi!