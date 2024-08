Venezia 81: la mostra apre con Tim Burton e il suo “Beetlejuice Beetlejuice”

Stasera la cerimonia di apertura, poi il film con Michael Keaton e Monica Bellucci Paolo Fiorelli







Con la cerimonia di apertura condotta dalla madrina Sveva Alviti si apre questa sera l'81esima Mostra del Cinema di Venezia (potrete seguirla a cominciare dalle 18.45 su RaiMovie e in streaming su RaiPlay). Durante la serata sarà assegnato il primo Leone d'oro, quello alla carriera a Sigourney Weaver. Subito dopo sarà proiettato il primo film, fuori concorso: è "Beetlejuice Beetlejuice", con cui Tim Burton riporta sullo schermo il fantasma dispettoso che consacrò il suo successo nel 1988. A interpretarlo c'è di nuovo Michael Keaton, circondato da un cast stellare: Winona Ryder, Jenna Ortega, Willem Dafoe e Monica Bellucci (che è anche la compagna del regista).

Comincia così una Mostra ricca di star e di titoli attesi. Joaquin Phoenix torna con "Joker - Folie à deux", il sequel del film che nel 2019 si aggiudicò il Leone d'oro, e questa volta con lui c’è Lady Gaga; Angelina Jolie sarà la Callas in “Maria”, che ha nel cast pure Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Brad Pitt e George Clooney saranno due professionisti del crimine in “Wolfs” (fuori concorso), mentre Nicole Kidman e Antonio Banderas recitano insieme in “Babygirl” e Tilda Swinton e Julianne Moore in “The room next door", la prima pellicola in inglese di Pedro Almodóvar.

In concorso ci sono anche cinque film italiani: sono “Campo di battaglia” di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi; “Iddu” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Elio Germano e Toni Servillo; “Queer” di Luca Guadagnino con Daniel Craig; “Vermiglio” di Maura Delpero; “Diva Futura” di Giulia Louise Steigerwalt. E poi uno spazio inusuale anche alle serie tv: tra le altre saranno presentate “M - Il figlio del secolo” con Luca Marinelli nei panni di Mussolini e “Giacomo Leopardi. Il poeta dell'infinito" di Sergio Rubini. Sempre oggi prende il via la sezione "Orizzonti" e ad aprirla è Valerio Mastandrea con “Nonostante”, in cui recita assieme a Laura Morante.

Insomma, ci attende una lunga galoppata verso l'assegnazione dei premi, che avverrà sabato 7 settembre: e noi vi racconteremo qui ogni giorno della kermesse. A presto!