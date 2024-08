Venezia 81: Nicole Kidman, Antonio Banderas e… l’altro

L'attrice australiana in gara con un thriller psicologico a sfondo erotico Paolo Fiorelli







Oggi la protagonista del festival è Nicole Kidman, al centro di un'opera complessa e torbida come "Babygirl". Nel film di Halina Reijn, in gara per il Leone d'oro, l'autrice australiana interpreta una dirigente d'azienda. E nonostante suo marito sia... Antonio Banderas, lei si infatua di un giovane assistente (Harris Dickinson). La relazione che nasce potrebbe costarle davvero cara, mentre i sentimenti si mischiano con le dinamiche del potere e della "guerra dei generi": “Tutti noi abbiamo una piccola scatola nera piena di fantasie e tabù che vorremmo non condividere mai» spiega la regista. «Sono affascinata dalla dualità della natura umana e con questo film ho cercato di far luce. La relazione al centro del film permette ai protagonisti di esplorare la loro confusione riguardo al potere, al genere, all’età, alla gerarchia e agli istinti. Nonostante la sua natura proibita, la gioia di quell’esplorazione è liberatoria, persino curativa».

L'altro film in concorso per il massimo premio è il francese "Trois Amies", intricata storia dove si intrecciano amori e tradimenti di tre amiche, interpretate da Camille Cottin, Sara Forestier e India Hair. Due sono in crisi con i loro compagni mentre la terza sembra di no... perché è l'amante di uno di loro. Alla regia c'è Emmanuel Mouret, specializzato in commedie sentimentali.

Da segnalare anche il documentario "One to One: John & Yoko", che racconta la relazione tra John Lennon e Yoko Ono, con grande spazio per la loro esibizione di beneficenza del 1972 al Madison Square Garden di New York, che s'intitolava appunto "One to one".