Wolfgang Petersen: l’omaggio di Rai Movie

Trasmettendo, in seconda serata, il film "Prova schiacciante", Rai Movie rende omaggio al regista tedesco appena scomparso Wolfgang Petersen, morto di cancro al pancreas a 81 anni, che ha raggiunto la fama internazionale con i film “La storia infinita”, “U Boot 96”, “Virus letale”, “Air Force One” o anche il più recente ''Troy''.

Il film che vede nel cast, tra gli altri, Tom Berenger, Greta Scacchi e Bob Hoskins, racconta la storia di Dan ha perso la memoria in seguito a un incidente stradale che l'ha anche orribilmente sfigurato e per questo il suo volto è stato ricostruito con la chirurgia plastica. Grazie a dei flashbacks ricorda d'avere scoperto che la moglie Judith lo tradiva e di avere ingaggiato un investigatore privato proprio per pedinarla. Nei suoi flashback appaiono anche un vetro frantumato e una pistola, ma non riesce a comprenderne il significato…