15 boardgame da regalare a Natale 2023

Le feste natalizie sono un’ottima occasione per passare qualche serata extra con amici e parenti simpatici. I boardgame sono un regalo azzeccato e contemporaneamente uno splendido modo di passare un paio di ore (e anche più) insieme alle persone a cui volete bene. In questa guida troverete sia giochi veloci e semplici da imparare, sia boardgame più complessi, da giocare più volte prima di capire a fondo le strategie giuste. E ce ne sono per tutte le tasche, partendo da poco più di 10 euro.

Takenoko

In Takenoko, si costruisce e si distrugge. Il contadino crea i campi coltivati, li irriga, e far crescere i bambù. Il panda invece gira per le tessere esagonali e si mangia i medesimi. Il bello del gioco è che ogni giocatore controlla sia il contadino che il panda, e può trovarsi a far crescere i bambù in un punto del tabellone e doverli mangiare da un’altra parte: tutto merito delle carte obiettivo, che assegnano i compiti di ogni giocatore, e cambiano a ogni partita. Naturalmente succederà che cercherete di mangiare i bambù che un altro giocatore sta faticosamente cercando di far germogliare, e qualcun altro si papperà i vostri bambù. Risultato: ci vuole un po’ di tattica, ma le risate sono garantite. Esiste anche una espansione che “amplia” missioni e cose da fare.

Difficoltà: Medio-bassa

Durata: 45 minuti

Giocatori: 2-4

Editore: Asmodee

Prezzo: 39 euro

Ticket To Ride Leggende del Vecchio West - Legacy

La formula del classico Ticket to Ride declinata come “legacy”, ovvero un gioco da tavolo in cui le partite giocate hanno un effetto su quelle successive, per un’esperienza di gioco unica a patto di avere un gruppo di amici con cui affrontare le 12 partite che compongono il suo arco “narrativo”. L’ambientazione è il Nord America di fine XIX secolo, e infatti nella prima partita si inizia con una mappa parziale della costa est. L’obiettivo rimane quello di costruire le tratte tra una città e l’altra con il colore della propria linea ferroviaria, ma partita dopo partita non solo la mappa si ingrandisce verso ovest, ma si cambiano le regole del gioco e gli “imprevisti” creano situazioni molto speciali, che modificheranno il tipo di partita. Alla fine, dopo la dodicesima partita, potrete continuare a giocare (a differenza della maggior parte dei giochi “legacy”, dove spesso il gioco diventa inutilizzabile) con una mappa unica, solo vostra.

Difficoltà: Medio-bassa

Durata: 30-45 minuti (per partita, sono 12).

Giocatori: 2-5

Editore: Asmodee

Prezzo: 110 euro

Wingspan

Già meriterebbe di entrare nella vostra ludoteca personale per la qualità dei materiali: nella scatola troverete dei segnalini a forma di uova e addirittura una torre lanciadadi da montare. L’obiettivo del gioco è di attirare dei volatili nel vostro “giardino” creando habitat ideali e riserve di cibo adatto. Si gioca usando dei dadi che rappresentano il tipo di cibo disponibile e delle carte che raffigurano non solo i vari esemplari di uccelli, ma anche degli effetti speciali che potete attivare per migliorare il vostro “nido” e attirare un maggior numero di esemplari. Le meccaniche sono abbastanza semplici, ma non banali, e basta una partita di prova per “ingranare”. Si può giocare anche da soli e in generale non è un boardgame dove la protagonista è la competizione diretta - ottimo se volete proporlo in un gruppo di amici che non amano i giochi troppo competitivi.

Difficoltà: Medio-bassa

Durata: 45-70 minuti

Giocatori: 1-5

Editore: Ghenos

Prezzo: 60 euro

Alpaca

I cucciolosi alpaca sono i protagonisti di questo gioco di carte molto ben confezionato e dal prezzo assai contenuto. Si parte con poche carte, e nei primi giri di tavolo si costruisce il proprio mazzo (i gamer definiscono questi giochi “deck building”, per l’appunto). Quando il mazzo è più corposo, si iniziano a posizionare gli alpaca nei recenti della propria mano, scegliendo quelli che forniranno più punti. La strategia sta nello scegliere gli alpaca da tenersi in mano per sfruttare gli effetti speciali - per esempio, c’è un alpaca che “libera” gli animali degli altri giocatori, causando quindi un “danno” agli avversari - e quali posizionare nei massimo quattro recinti e che poi saranno quelli che generanno il punteggio finale. Quindi, c’è molta più tattica di quanto sembri a un primo sguardo, sebbene le regole sono piuttosto semplici.

Difficoltà: Medio-bassa

Durata: 30-40 minuti

Giocatori: 2-4

Editore: GateOnGames

Prezzo: 17 euro

Unstable Unicorns

L’obiettivo è creare un esercito di unicorni prima dei vostri concorrenti: in teoria, è semplice, perché basta pescare le carte e - se sono unicorni - schierarle nella vostra stalla. Chi arriva per primo a sei (o sette, a seconda del numero di giocatori), vince. Il problema è che gli altri giocatori faranno di tutto per sabotarvi, usando le carte svantaggio e i poteri dei loro unicorni per combinarvene di tutti i colori. Spassosissimo quando il vostro migliore amico vi piazza la carta peggiore rovinandovi il gioco! Oltre al gioco base, esistono una mezza dozzina di versioni speciali (per bambini o quella VM18 con unicorni biricchini) e espansioni (draghi, avventure, e apocalisse arcobaleno). Perfetto per partite veloci il sabato sera con gli amici. Poi bisogna vedere se rimarranno vostri amici, dopo che gli avrete giocato Tornado di brillantini o il Narvalo siluro al momento giusto.

Difficoltà: Bassa

Durata: 30-45 minuti

Giocatori: 2-8

Editore: Asmodee

Prezzo: 25 euro

On Air Play Like a DeeJay

Il gioco da tavolo ufficiale di Radio DeeJay! Ovviamente, l’obiettivo è dimostrare agli amici e concorrenti di essere il miglior DJ della festa. Si gioca da 4 a 8 giocatori (con qualche regola aggiuntiva, anche in 3): si crea un mazzo di carte che contiene la proporzione corretta di “Carte Notizia” e “Carte Messaggi”, poi a ogni turno si estrae una di queste carte e la si mischia con delle “Carte Bluff”, e poi si distribuiscono tra i giocatori. In questo modo, un solo giocatore avrà la carta “Notizia/Messaggi” e gli altri appunto delle carte “Bluff”. La Carta “Notizia/Messaggi” contiene - per l’appunto - un evento che può essere un messaggio di un ascoltatore (per esempio, un Whatsapp in cui ci si lamenta del marito spendaccione o si annuncia al mondo che è bello dormire in discoteca) oppure una notizia (Cristiano Ronaldo ha comprato una villa con una capra o scoprirete che c'è stata una messa in chiesa a base di whiskey). Il giocatore che ha la carta “vera” deve abbinarla al meglio con una delle sei carte “canzoni” in suo possesso, gli altri fingono di pensarci e mettono una carta canzone a casa. Alla fine del giro, viene svelata la carta notizia/messaggio, e le carte canzoni: ogni giocatore dovrà “motivare” il legame tra la propria carta canzone e il messaggio, e ovviamente un legame sarà genuino (quello di chi aveva veramente la carta canzone) e gli altri saranno inventati di sana pianta. Poi si cerca di indovinare chi aveva la carta, scegliendo la motivazione più plausibile, e quindi il DJ più bravo ad abbinare canzoni e eventi. Visto che messaggi e eventi sono generalmente spiritosi, ci si fanno un sacco di risate. Perfetto per una partita veloce tra amici il sabato sera.

Difficoltà: Bassa

Durata: 30-45 minuti

Giocatori: 3-8

Editore: Asmodee

Prezzo: 29 euro

Unlock! Game Adventures

Se amate le Escape Room, impazzirete per la serie Unlock!. in pratica, è una escape room da giocare con gli amici in casa. Non ci sono oggetti fisici, si fa tutto con una serie di carte e con la App su cellulare, che vi guida nel gioco e vi dà anche qualche consiglio se rimanete incastrati. Ogni scatola del franchise Unlock! contiene tre avventure, generalmente di difficoltà crescente, ognuna delle quali vi impegnerà per un’oretta abbondante. L’ultima versione della serie, Game Adventures, include tre avventure ambientate nel mondo di Ticket To Ride (treni, ferrovie, ecc), in una investigazione metafisica e onirica, e una durante una pandemia. Sono un modo fantastico di passare una serata con amici affiatati, ma naturalmente potrete giocarle sono una volta, perché quando completate non sono più divertenti (sapere già cosa fare). - una buona occasione per regalare il gioco usato a amici e fargli conoscere le Escape Room versione boardgame.

Difficoltà: Variabile

Durata: 60 minuti

Giocatori: 1-6

Editore: Asmodee

Prezzo: 35 euro

Terraforming Mars

L’uomo è arrivato su Marte, ora tocca renderlo abitabile. I giocatori controllano ciascuno una mega corporazione, e l’obiettivo è essere i più attivi nella creazione di un habitat che consenta la vita umana sul Pianeta Rosso. Deciderete di concentrarci sulla creazione di laghi e corsi d’acqua, innalzare la temperatura, o fondare città? Dopo la prima partita in cui si rodano le regole, Terraforming Mars scorre che è un piacere: non è un gioco complicatissimo, nonostante le apparenze. Una partita da quattro giocatori dura due-tre ore, e c’è di che divertirsi per una serata. Esistono anche numerose espansioni che aggiungono strutture e persino nuovi pianeti e satelliti da colonizzare, e una versione “solo dadi” per partite più veloci.

Difficoltà: Media-alta

Durata: due ore

Giocatori: 1-5

Editore: Ghenos

Prezzo: 55 euro

Betrayal at Baldur’s Gate

Ambientato nella celebre città teatro di mille avventure di Dungeons and Dragons (il medesimo setting del piacevolissimo “L’onore dei Ladri”, per capirci), Betrayal at Baldur’s Gate prevede due fasi. Nella prima, i giocatori collaborano per esplorare la città e scovare tesori sia tra le strade dell’omonima cittadina, sia sottoterra tra segreti e immancabili dungeon. Nella seconda parte, uno dei giocatori diventa il “traditore” (può essere un minotauro, un beholder, un mind flayer - ce ne è per tutti i gusti) e cerca invariabilmente di far fuori il gruppo di ex-amici. Gli altri devono sopravvivere, aiutandosi fra loro. Ricalca le meccaniche del più celebre Betrayal at the House on the Hill, stesso editore ma ambientazione horror.

Difficoltà: Medio-alta

Durata: 60-120 minuti

Giocatori: 3-6

Editore: Hasbro/Avalon Hill

Prezzo: 55 euro

Root

Da 1 a 4 giocatori (6 con le espansioni) competono con la loro fazione per conquistare il bosco rappresentato dal tabellone di gioco. Root unisce lo scontro con gli altri giocatori con l’abilità di gestire la propria “tana”: la sua bellezza è nell’estrema asimmetria delle fazioni, che sono profondamente diverse: i roditori sono i “rivoluzionari” del bosco e devono rubare le risorse alle altre fazioni, mentre i gatti sono il potere costituito, l’esercito più forte. Le aquile devono stare molto attente a come si espandono sulla mappa perché rischiano di far crollare il loro regno se non rispettano la loro tabella di marcia, mentre le lucertole sono la fazione con il “culto” e puntano a convertire le unità degli altri giocatori; e poi c’è una fazione con una sola pedina che gioca in solitaria! Non è un boardgame facile e immediato, ma è veramente molto divertente se trovate il gruppo di giocatori giusto.

Difficoltà: Medio-Alta

Durata: due ore

Giocatori: 1-4 (6)

Editore: MS Edizioni

Prezzo: 65 euro

Akropolis

Qua si diventa responsabili del piano regolatore di una città della Grecia antica! Partendo dal centro città, una tessera di cartone con quattro esagoni, bisogna scegliere accuratamente quali “quartieri” acquistare nella fila di quelli disponibili, di costo crescente. Non solo si possono incastrare tipo puzzle con le tessere esagonali già posizionate, ma si possono anche sovrapporre, rimpiazzando parti di quartieri già piazzati. Dopo una dozzina di turni, si calcolano i punti: per esempi, i Templi generano punteggio se sono circondati da altre tessere, le Caserme solo se sono sul confine della città, e via dicendo. Akropolis è veloce e intrigante, anche se facilissimo da preparare per una partita e da giocare.

Difficoltà: Medio-bassa

Durata: 30 minuti

Giocatori: 1-7

Editore: Ghenos

Prezzo: 30 euro

Sagrada

Un gioco in cui si costruiscono le vetrate delle chiese medioevali: ogni giocatore ha una plancia con una griglia quadrata dove dovrà posizionare i dadi colorati estratti casualmente dal sacchetto in comune. Ci sono alcune regole: non si possono mettere vicini dadi di colore o valore uguale, e poi bisogna rispettare le indicazioni specifiche di ogni griglia. Per fortuna, ci sono anche degli “attrezzi” (delle carte speciali) che permettono azioni come rimuovere o spostare dei dadi sulla propria vetrata. Veloce e simpatico, si impara in un meno di un quarto d’ora. C’è anche un’espansione che aggiunge nuovi dadi e schemi (costa circa 25 euro).

Difficoltà: Bassa

Durata: 40-50 minuti

Giocatori: 1-4

Editore: Cranio

Prezzo: 40 euro

Codex

Un gioco che potete portare praticamente ovunque per via della scatola metallica di dimensioni assai ridotte, dai materiali qualitativamente eccellenti e che si può giocare in meno di 30 minuti, una volta capite le meccaniche tutto sommato abbordabili da chiunque. A ogni partita, creerete il vostro “codice medioevale” che cataloga le creature del bosco: partendo da una singola carta, dovrete costruire una intricata ragnatela di carte connesse. Vince chi fa più punti con le carte piazzate, sommati a quelli degli obiettivi segreti svelati solo a fine partita.

Difficoltà: Bassa

Durata: 20-30 minuti

Giocatori: 2-4

Editore: Cranio

Prezzo: 22 euro

890 Anno Domini

L’obiettivo è costruire il regno più florido: ogni giocatore ha una plancia con nove quadrati (3x3) e deve riempirla con i terreni che vengono estratti casualmente dal mazzo delle tessere. Ognuna di queste tessere ha dei simboli e dei tipi di campi coltivati: i simboli possono migliorare le difese del regno, scatenare la temutissima invasione saracena, oppure attrarre i nobili disponibili e spingerli a entrare nella nostra corte. Riuscire a combinare lo stesso tipo di coltivazione migliora il punteggio finale. La strategia è quindi quella di scegliere le tessere migliori per ottenere il risultato più ambizioso, cercando sempre di evitare la disastrose invasione dei Saraceni.

Difficoltà: Bassa

Durata: 45-60 minuti

Giocatori: 2-4

Editore: GateOnGames

Prezzo: 25 euro

Cluedo Conspiracy

Siamo nello stesso universo narrativo del classico Cluedo, ma cambiano le regole del gioco. Gli stessi personaggi del gioco da tavolo che tutti conosciamo sono stati invitati in un resort esclusivo: niente vacanze, purtroppo. Come scopriranno presto, l’intera location è piena di letali trappole, e i giocatori dovranno fare del loro meglio per proteggere il loro ospite, Callan Coral. Tutti tranne due, che sordidamente hanno orchestrato la sua prematura dipartita. Infatti, due (o tre, dipende da quanti partecipano) di loro sono il capobanda e i suoi complici, e all’oscuro degli altri giocatori devono fare di tutto per far fuori Callan, usando bluff e sotterfugi per non farsi acchiappare.

Difficoltà: Bassa

Durata: 30-40 minuti

Giocatori: 4-10

Editore: Hasbro

Prezzo: 25 euro