15 giochi in scatola ispirati a film e serie tv

Lucca Comics and Games è dietro l’angolo: la fiera geek più importante d’Italia è un appuntamento fisso da decenni per gli appassionati di fumetti, videogiochi, serie TV, ma anche di boardgame. Negli ultimi dieci anni, abbiamo visto un vero e proprio “rinascimento” per i giochi da tavolo, che hanno superato i “soliti” Risiko, Cluedo e Monopoli arrivando a quasi 1.000 nuovi titoli ogni anno.

E ce ne sono davvero per tutti i gusti: giochi per famiglie, escape room “da tavolo”, giochi horror, a enigmi. Naturale che il mondo “geek” dei boardgame si sia incontrato con quello altrettanto “geek” di serie TV e film. Se una serie ha successo, è molto probabile che arrivi il boardgame ispirato alle sue vicende e ai suoi personaggi: pensate che sono riusciti a inventarsi il gioco da tavolo di The Marvelous Mrs Maisel, che arriverà a metà novembre (quantomeno negli States). Ecco quindici giochi in scatola ispirati alle storie che ci hanno fatto sognare sul piccolo e grande schermo!

Il Signore degli Anelli - Viaggi nella Terra di Mezzo È ambientato nella Terra di Mezzo, ma non segue la storia de Il Signore degli Anelli né de Lo Hobbit. I giocatori, da uno (si può giocare anche in solitaria) a cinque vivono una serie di avventure a caccia di tesori e mostri, con una mappa componibile che si svela durante l’esplorazione. I giocatori devono collaborare tra loro, anche perché se solo uno ci lascia le penne, l’avventura finisce con una sconfitta: è fondamentale quindi aiutarsi e gestire la “Compagnia” di avventurieri in modo da proteggere i personaggi più deboli dai numerosi combattimenti con le forze del male. Non ci sono dadi, l’elemento casuale è gestito da una pila di carte personale, e quando è il momento di menare le mani si spostano le miniature su una plancia speciale per gestire il combattimento ancora con maggior dettaglio. Una partita dura circa due ore, e il bello è riuscire a proseguire la “campagna” che è formata da tutte le missioni, facendo diventare i vostri personaggi sempre più forti. A gestire il tutto ci pensa la App, gratuita, che è la vera anima del gioco. Un plauso speciale per le miniature (una trentina) , già montate e imbasettate e scolpite con un’ottima qualità. Film o serie TV: Il Signore degli Anelli Difficoltà: Media Durata: 2/ 3 ore per partita Giocatori : 1-5 Età minima: 14 anni Editore: Asmodee Prezzo: circa 90 euro

Ride Se qualcuno vi dice che correre sulle due ruote è uno sport salutare, non ha mai visto Ride. Le gare di biciclette sono mortali come duelli nell’arena, e c’è una sola regola – non ci sono regole. Il boardgame omonimo di Luca Maragno e Mathias Mazzetti riproduce una gara tra biker senza scrupoli, dove le mazzate sono all’ordine del giorno e una sparatoria vale come sorpasso. L’idea molto sfiziosa del gioco è che la pista non è visibile fin dall’inizio: si crea mano che i biker sfrecciano per il sentiero, e quindi i giocatori “scoprono” cosa succederà di fronte a loro all’ultimo. Ogni settore della pista riserva sorprese generalmente sgradevoli, e solo un’accurata tattica permetterà ai corridori di arrivare in fondo al percorso. Film o serie TV: Ride Difficoltà: Bassa Durata: 20 minuti Giocatori : 2-4 giocatori Età minima: 10 anni Editore Pendragon Prezzo: circa 20 euro

Carcassonne Star Wars L’epica saga sci-fi della famiglia Skywalker sta per concludersi al cinema, ma la “mania” Star Wars non passerà certo di moda. I film di Lucasfilm (e ora di Disney) hanno ispirato videogiochi, tazze, fumetti, cover per cellulari, persino aspirapolveri. E non potevano mancare boardgame di successo, come Monopoli o, in questo caso, Carcassone “ribrandizzati” con i personaggi e le ambientazioni di quella Galassia lontana, lontana. LE regole del Carcassone canonico sono riprese al 100%, con l’aggiunta delle tre fazioni (Impero, Ribellione e Contrabbandieri) e del combattimento tra giocatori. Se nel Carcassone originale costruivamo la plancia di gioco tessera dopo tessera come in un puzzle, e poi conquistavamo le diverse location come strade e città, qua siamo nello spazio e ci sono rotte commerciali, pianeti e campi di asteroidi da presidiare. La novità rispetto al gioco classico è che potete affrontare i vostri nemici, lanciando di dadi per “combatterli” e scacciarli da una location. Non ricorda molto le vicende dei film, ma è anche vero che ogni partita è diversa dall’altra, ed è una variante interessante di uno dei nostri classici preferiti. Film o serie TV: Star Wars Difficoltà: Bassa Durata: 20 minuti Giocatori : 3-7 Età minima: 10 anni Editore Giochi Uniti Prezzo: circa 30 Euro

Ritorno al Futuro – Un’avventura nel tempo Il tempo è incasinato come un gomitolo pieno di nodi, e toccherà ai giocatori di Ritorno al Futuro rimettere tutto a posto. Nel gioco ufficiale, i giocatori dovranno ripercorrere le tre “tappe” fondamentali dei primi due film della trilogia – 1955, 1985 e 2015 – per far succedere gli avvenimenti principali dei film. Quel “ehi tu porco levale le mani di dosso” e gli altri momenti memorabili del capolavoro di Robert Zemeckis dovranno rivivere in ogni partita: scegliere il personaggio da interpretare a ogni turno (Doc, Marty, George e Lorraine, Jennifer e persino il “cattivo” Biff) e riuscire a spedirlo nel momento temporale giusto per “attivare” ogni azione, ma attenzione – ogni avvenimento ha un costo e dovrete sempre far quadrare i conti, con il tempo non si scherza! Ogni partita dura circa mezz’ora, e ci possono giocare piccoli viaggiatori del tempo dai 10/12 anni in su. Film o serie TV: Ritorno al Futuro Difficoltà: Bassa Durata: 30 minuti/un’ora per partita Giocatori : 2-4 Età minima: 10 anni Editore: Uplay Prezzo: circa 30 euro

The Walking Dead - All Out War Con i morti viventi di The Walking Dead c'è poco da scherzare: i sopravvissuti devono recuperare le preziose risorse tra rottami d'auto e edifici in rovina, ma devono farlo senza risvegliare l'attenzione dei mangia cervelli. Ecco quindi che è vitale non solo non farsi vedere, ma soprattutto non farsi sentire. Si gioca su un tavolo (un metro per un metro è più che sufficiente) su cui vengono piazzate delle "forme" di auto e palazzi - ci sono anche delle espansioni con miniature di veicoli, se volete. I personaggi "umani" devono muoversi su questa scacchiera 3D evitando il più possibile il contatto con gli zombi. In caso la situazione precipiti - praticamente certo, prima o poi, possono combattere con le armi a loro disposizioni - la balestra di Daryl, il revolver di Carl e via dicendo - ma visto che i non morti sono un'orda infinita, bisogna anche capire quando è il momento di levare le tende e fuggire. Ma attenzione: non ci sono solo gli zombi: un altro gruppo di sopravvissuti si aggira per il mondo in rovina, e potrebbe usare l'orda di mangiacervello come un'arma. Si gioca da soli o in compagnia di un amico (che controlla il secondo gruppo di umani, il "Negan" della situazione), mentre gli zombi si muovono con regole automatiche. Una partita dura, dal setup alla conclusione, circa un'oretta. Sul sito, trovate le istruzioni scaricabili gratuitamente. Film o serie TV: The Walking Dead Difficoltà: Media Durata: 30 minuti/un’ora per partita Giocatori : 1-2 Età minima 14 anni Editore:MS Edizioni Prezzo: circa 35 euro

Resident Evil 2 Il boardgame è ispirato al videogioco - in particolare, al secondo, indimenticabile episodio di Resident Evil - e quindi ha forti connessioni anche con la serie di film arrivati su grande schermo. Siamo a Racoon City, la cittadina devastata da mostri e corporazioni segrete. I giocatori controllano in modo cooperativo - sono quindi alleati - quattro personaggi del gioco: Claire, Ada, Kendo e naturalmente Leon. Insieme, dovranno affrontare zombi e mostri assortiti, ma anche parecchie "prove" estratte casualmente dal mazzo. Ritroviamo tutte le "icone" del videogioco survival più celebre di sempre, a partire dalla "erba verde" per curarvi. Le miniature, ben 24, sono molto ben dettagliate ma monocolori. Funziona molto bene se giocato in quattro amici, che seguono tutta la campagna - molto soddisfacente (quasi come un gioco di ruolo), ma anche un pelo impegnativo. Se trovate la "squadra" giusta, sarà uno spasso! Film o serie TV: Resident Evil 2 Difficoltà: Media Durata: una ora per partita Giocatori: 1-4 Età minima: 16+ anni Editore: Cosmic Group Prezzo: circa 100 euro

Narcos Plata o plomo? Questo boardgame è ispirato all'omonima celebre serie TV di Netflix: quattro giocatori dovranno controllare i "cacciatori", mentre il quinto deve fuggire. Una meccanica che ricorda il celebre Scotland Yard, ma ambientata in Colombia. il fuggitivo è un "partron" della droga, i cacciatori sono la Polizia, la DEA, i clan rivali e persino i guerriglieri - tutti uniti dallo sforzo comune di acchiappare Pablo. I quattro cacciatori riusciranno a mettere il sale sulla coda del fuggitivo per ben due volte, prima che quest'ultimo completi una serie di "obiettivi"? Il sistema di gioco funziona e permette di rigiocarlo diverse volte scambiandosi i ruoli, e ogni partita può durare mezz'ora come due ore. Viste le tematiche del gioco (traffico di droga, omicidi, e via dicendo) non è adatto ai giocatori più giovani sotto i 16 anni. Film o serie TV: Narcos Difficoltà: Media Durata: 75/100 minuti Giocatori : 2-5 Età minima: 16+ anni Editore: Asmodee Prezzo: circa 45 euro

A Song of Ice and Fire - Game of Thrones Un wargame con miniature che costa più di 100 Euro - ma non spaventatevi! Certo, A Song of Ice and Fire non è un gioco immediato, ma considerando che permette di ricreare le battaglie de Il Trono di Spade sul tavolo del vostro salotto non si può semplificare tutto troppo. L'idea vincente di A Song of Ice and Fire è che propone diverse modalità di gioco (una mezza dozzina) e la prima è la più semplice - una battaglia dura anche meno di un'ora. Come nei giochi strategici alla Warhammer e soci, i combattimenti sono decisi da tiri di dado e le abilità dei diversi guerrieri. Nella scatola base ci sono gli eserciti di Stark e Lannister - olre 100 miniature scolpite benissimo e piene di dettagli. Volendo, si possono acquistare poi "bande di guerra" in scatole aggiuntive coni Guardiani della Notte, gli sgherri dei Bolton, Giganti, e via dicendo. Per chi non vuole rinunciare alla conclusione della serie fantasy più celebre degli ultimi decenni, e combattere di nuovo gli epici scontri di Westeros, ed è disposto a mettere in conto di leggersi e studiarsi il manuale - tutto in italiano, per fortuna. Film o serie TV: Il Trono di Spade Difficoltà: Alta Durata: 60/90 minuti Giocatori: 2 Età minima: 14+ anni Editore: Asmodee Prezzo: circa 120 euro

Battlestar Galactica Starship Battles Così diciamo tutti! I Cyloni stanno cercando di distruggere il genere umano, e i caccia spaziali dell’astronave da guerra Galactica sono l’ultima linea di difesa dei Coloni in fuga. Starship Battles si focalizza proprio sugli scontri tra caccia: uno dei due giocatori controllerà i Vyper delle Colonie, l’altro i Raider dei Cyloni. La battaglia si svolge su una “scacchiera” dove i giocatori assegnano gli ordini ai propri caccia e poi si eseguono i turni di entrambi gli schieramenti: il segreto è mettersi in coda e aprire il fuoco, FRAK! Il gioco base contiene le miniature di due caccia umani e due dei Tostapane e tutto l’occorrente per giocare (carte, segnalini, misurini per i movimenti e via dicendo). Non è un gioco immediato ma neanche particolarmente complesso. Se vi fate “prendere”, è possibile acquistare parecchie espansioni per ingrandire le due flotte. E poi, è tutto Made in Italy, della toscanissima Ares Games! Film o serie TV BattleStar Galactica Difficoltà: Media Durata: 60/90 minuti Giocatori: 2 Età minima: 14+ anni Editore: Red Glove Prezzo: circa 60 euro

Sherlock Anche in questo caso, non è un gioco ispirato direttamente a una delle serie TV che hanno Sherlock come protagonista, ma l'omonimia è più che giustificata. Un gioco fatto da un mazzo di carte, che contengono tutto quello che serve per "creare" il caso. Leggendo le prime carte del mazzo, si scopre cosa sta succedendo: un omicidio su un aereo di linea, un cadavere nel bosco e via dicendo. I giocatori collaborano per scambiarsi opinioni e idee sugli indizi che vengono trovati di volta in volta, decidendo insieme quali scartare e quali considerare interessanti e fondamentali per il caso. Una via di mezzo tra un gioco poliziesco e una Escape Room da tavolo, divertente da giocare in famiglia o con gli amici per un sabato sera o una domenica pomeriggio diversi dal solito. Ovviamente, una volta concluso il caso (ci si mette mezz'ora, al massimo un'oretta), non si può più rigiocare: una buona occasione per regalare il gioco a un amico e farglielo provare, anche considerando che il costo è molto limitato. Se volete provare il "caso" dimostrativo, sul sito c'è tutto l'occorrente per stampare le carte e vedere se vi piace questo genere di giochi, senza spendere un centesimo. Si gioca da soli o con altri amici (non più di otto, più che altro perché poi è difficile capirsi), e si parte dai 10 anni. Trovate il regolamento qui e il caso “dimostrativo” gratuito qua.

Film o serie TV: Sherlock Holmes (e in generale i “gialli”) Difficoltà: Bassa Durata: un’ora per partita Giocatori : 1-8 Età minima: 12 anni Editore: MS Edizioni Prezzo: circa 10 euro

Jumanji Jumanji è uno dei pochi, pochissimi film che parlano di giochi da tavolo, e quindi il boardgame omonimo merita già per questo una menzione in questo articolo. Se volete rivivere le avventure di Robin Williams (prima) e Dwayne Johnson (nei recenti reboot videogiocosi), niente di meglio di un pomeriggio attorno al tabellone di Jumanji: essenzialmente, è un "gioco dell'oca" leggermente più elaborato, in cui i giocatori possono ostacolarsi a vicenda, spedendosi l'epico rinoceronte sulla strada degli avversari. La peculiarità del gioco è che se i giocatori falliscono troppi test (fatti a suon di lanci di dadi), il rischio è che nessuno vinca la partita. Una menzione d'onore per la board del gioco, in solido legno, proprio come nel film - niente tamburi, per fortuna! Film o serie TV: Jumanji Difficoltà: Bassa Durata: un’ora per partita Giocatori : 2-4 Età minima: 8 anni Editore: Cranio Prezzo: circa 50 euro

The Expanse Uno delle migliori serie Sci-Fi degli ultimi anni diventa boardgame: i quattro giocatori di The Expanse dovranno lottare per prendere il controllo del Sistema Solare, guidando ognuno una delle fazioni - Terra, Marte, Pianeti esterni e la diabolica mega corporazione Protogen. Ognuna ha delle abilità diverse - per esempio, i terrestri sono molto forti in diplomazia, mentre la fazione di Marte dispone di flotte militari molto più potenti degli avversari. L'azione si svolge su una "mappa" del Sistema Solare dove vi affronterete a suon di carte e segnalini posizionati nel modo più strategico. Le regole non sono immediate, ma al di là delle apparenze non è molto più complicato di Risiko, una volta compresa la meccanica di base. La Rocinante, l'astronave vera protagonista della serie, entra in gioco aiutando il giocatore in coda a ogni turno dando un aiuto interessante a chi è in difficoltà. In teoria si può giocare anche in due, ma secondo noi dà il meglio di sé in quattro. Film o serie TV: The Expanse Difficoltà: Alta Durata: una/due ore per partita Giocatori : 2-4 Età minima: 16+ anni Editore: Pendragon Prezzo: circa 35 euro

U-Boot the Board Game Non è il gioco ufficiale della serie TV di Sky Das Boot ma poco ci manca. Visto che permette di rivivere quasi come in un gioco di ruolo l'esperienza a bordo di un sottomarino tedesco della Seconda Guerra Mondiale, lo abbiamo inserito in questa panoramica. Frutto di un Kickstarter molto fortunato (oltre 600.000 Euroche ha decuplicato il budget iniziale), UBoot è un gioco per 1-4 giocatori, che "impersonano" gli ufficiali del sottomarino. La board è già impressionante: dovrete assemblare il sotttomarino "spaccato" in 3D. Dozzine di miniature, diverse board ausiliare e segnalini vanno preparati per godersi la partita - c'è anche una mappa "d'epoca", strumenti per calcolare la rotta e naturalmente l'ormai immancabile App per gestire il gioco via cellulare. E per fortuna, perché la App aiuta a rendere un po' più "leggero" il gioco, che ha meccaniche abbastanza complesse. Consigliato solo per chi non vede l'ora di leggersi oltre 50 pagine di manuale e eseguire 10 mosse per lanciare un siluro. Film o serie TV: Uboot Difficoltà: Alta Durata: una/tre ore per partita Giocatori : 1-4 Età minima: 16+ anni Editore: Cranio Prezzo: circa 90 euro

Dune La serie di romanzi sci-fi di Frank Herbert è già diventata film nel 1984 (con regista David Lynch) e serie TV (nel 2000). L’anno prossimo arriverà il reboot firmato nientemeno che da Denis Villenueve – dopo Arrival e Blade Runner 2049, ci aspettiamo grandi cose dal regista canadese. Nel frattempo, possiamo ingannare l’attesa con l’omonimo boardgame. In realtà, è un “reboot” anche questo gioco da tavolo, visto che riprende un gioco degli anni 80: l’anteprima potrete vederla proprio a Lucca Comics, dove saranno mostra le primissime copie italiane del gioco nello stand del distributore Cosmic Group. La plancia del gioco rappresenta il pianeta desertico di Dune, fondamentale per l’Impero a causa della spezia che viene “estratta” solo su questo sperduto mondo. A contendersi il dominio di Dune, diverse Casate in guerra tra loro e persino i Fremen, che vorrebbero liberare il pianeta dal giogo delle fazioni imperiali. Se volete scoprire come funziona, qua ci sono le regole (in inglese, presto tradotte in italiano). Film o serie TV: Dune Difficoltà: Media Durata: 90 minuti Giocatori: 2-6 Età minima: 14+ anni Editore: Cosmic Group Prezzo: circa 50 euro

TV Show Non è ispirato a una serie TV, ma ai creatori dietro di esse . Nella prima fase i giocatori, da 3 a 7, devono collaborare per inventare una serie TV: pescando delle carte dai mazzi dei personaggi, delle ambientazioni e degli “avvenimenti”, si costruisce una storia. Dopodiché, ci si sfida facendosi delle domande sulla trama e soprattutto sui particolari. Nei nostri test, è venuta fuori una serie TV in cui il Nonno Abelardo aveva scoperto la storia d’amore tra Armando e Giovannona, e quest’ultima gli aveva preparato una torta di compleanno con le candeline esplosive per farlo sparire. TV Show è molto divertente se il gruppo di giocatori si presta e immedesima, creando storie verosimili e divertenti. Conta più la narrazione e le risate che il punteggio finale, che spinge peraltro i giocatori a fare domande sempre più difficili e cattivelle: “Quanti anni ho detto che aveva il Nonno Abelardo?”. Film o serie TV: Tutte Difficoltà: Molto bassa Durata: 30 minuti Giocatori : 3-7 Età minima: 10 anni Editore: Asmodee Prezzo: circa 20 euro

