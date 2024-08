1984, un anno magico. Gli eventi che ci hanno cambiato la vita

Rappresenta un decennio denso di avvenimenti che non dimenticheremo Ivan Roncalli







Cosa accadde 40 anni fa? Matrimoni che hanno fatto epoca, invenzioni che ci hanno stravolto la vita, eventi storici da cui non ci siamo più ripresi: l’almanacco degli Anni 80 è un turbine di emozioni sfaccettate. Partiamo proprio dal 1984, quando siamo in ansia per la corsa alle armi nucleari di Usa e Urss, ma a tirarci su il morale arrivano due film di culto nelle sale italiane: “Una poltrona per due” con Eddie Murphy, ancora oggi un imperdibile classico natalizio in tv, e “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto, che ironizza sul mito della Milano da bere (nella micro-casa è tutto un «Taaac!»). È l’anno del boom dei personal computer (nei negozi esce il Macintosh firmato Steve Jobs), un ingegnere sovietico inventa il Tetris che fa impazzire milioni di videogiocatori, la “santona” Mamma Ebe viene arrestata mentre Enzo Tortora va ai domiciliari dopo sette mesi di carcere (verrà assolto con formula piena due anni dopo).

C’è chi spegne 60 candeline

Intanto Sorrisi documenta in esclusiva le nozze ai Caraibi di Loredana Bertè con Roberto Berger: lei 33 anni, eterea con una ghirlanda di fiori in testa, si dichiara innamorata pazza del neo marito 23enne, ma il sogno svanirà quattro anni dopo quando lei lo denuncerà per inadempienza degli obblighi coniugali (pare che non siano mai riusciti a convivere). Il matrimonio del secolo, però, risale a tre anni prima, quando il 29 luglio 1981 il principe Carlo sposa la fidanzata Diana Spencer, avvolta in un abito avorio in taffetà di pura seta con uno strascico di quasi otto metri. Il mondo si ferma incantato da questa fiaba, con oltre 750 milioni di persone davanti alla tv a cui si aggiungono altre 600 mila per le strade di Londra, lungo il tragitto della sposa. Ma la felicità dura pochissimo: Carlo nel 1986 è già tra le braccia di Camilla... No, non c’è una maledizione sulle nozze degli Anni 80: nel 1987 Sorrisi è invitato al “sì” di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, con lei supersexy in abito bianco scollato e maniche a sbuffo, e lui in gessato blu. Si sposano a Cassano delle Murge (BA) e diventano una delle coppie più longeve dello spettacolo. Tornando al 1984, c’è un doppio 60° compleanno sulle pagine di Sorrisi: quello di Corrado, che festeggia mostrando la nipotina, e quello di Mike Bongiorno, circondato dalla moglie Daniela e dai due figli. «Per i miei 60 anni vorrei due bambine, devo trovare un accordo con Daniela» dichiara Mike, e lo troverà, perché cinque anni dopo diventerà di nuovo papà dell’amato “Leolino”. Tra i compleanni, è una reliquia per i fan della Carrà la copertina del 1983 per i 40 anni di Raffaella, che brinda con Sergio Japino davanti a una torta che è un trionfo di rosa: candeline, girotondo di fettucce di raso e cupola di rose fresche.

Gli Anni 80, però, sono fittissimi anche di notizie ansiogene, a partire dagli attentati del 1981 a papa Wojtyla, colpito da due proiettili in piazza San Pietro, e all’allora Presidente americano Ronald Reagan, a cui uno squilibrato spara sette colpi per attirare l’attenzione dell’attrice Jodie Foster, da cui è ossessionato. Entrambi feriti, ma vivi. Nello stesso anno, l’Italia resta col fiato sospeso per il piccolo Alfredino, che perde la vita cadendo in un pozzo a Vermicino, una frazione tra i Comuni di Roma e Frascati: i tentativi di soccorso vengono documentati con una diretta Rai di 18 ore (un record) seguita da 28 milioni di telespettatori. La sera del 3 settembre 1982, invece, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa viene assassinato in un agguato mafioso, mentre il 26 aprile 1986 esplode un reattore della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina: un disastro ambientale senza precedenti.

E chi dedica una canzone a un figlio

A scrivere la storia sono anche eventi ben più lieti: nel 1982 vengono messi in commercio i primi cd audio, Dino Zoff alza la Coppa del Mondo vinta dall’Italia e al cinema esce “E.T. L’extra-terrestre”, che cambia la faccia dei film di fantascienza (l’alieno buono è creato dall’italiano Carlo Rambaldi). Nel 1986 Rita Levi Montalcini riceve il Nobel per la Medicina e nel 1989 crolla il muro di Berlino, tra picconate e abbracci.

Non c’è almanacco che si rispetti senza i “nati del giorno”, e quindi citiamo Giovanni, il figlio di Claudio Baglioni e Paola Massari, venuto al mondo nel 1982 e presentato su Sorrisi. Il motivo? Il padre gli dedica “Avrai”, un brano che racchiude la voglia di futuro tipica dell’epoca, nonché un inno alla vita diventato immortale: «Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando».