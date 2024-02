29 febbraio, i segreti del giorno… “salterino” come una rana

Ogni quattro anni il mese di febbraio dura di più. Perché? Ed esiste anche il 30 febbraio? Paolo Fiorelli







Il povero 29 febbraio è vittima di molte maldicenze. C’è per esempio chi dice che porti sfortuna e, a sostegno della tesi, ricorda che proprio quel giorno, nel 1692, cominciò il famigerato processo alle streghe di Salem, in America; o che nel 1960, in Marocco, un terremoto rase al suolo Agadir. Ma insomma, i terremoti avvengono pure negli altri giorni... In realtà il 29 febbraio sono successe anche cose belle. E in questo articolo le racconteremo. Prima però cerchiamo di capire come è nata questa bizzarra data che c’è, sì, ma solo ogni 1.461 giorni: cioè ogni quattro anni.

L’origine

Furono i Romani a introdurre l’usanza di “allungare” febbraio a intervalli regolari. Questo perché l’anno astronomico in realtà non dura 365 giorni precisi, ma circa sei ore in più; quindi ogni quattro anni il calendario ufficiale “rimaneva più corto” di 24 ore. Aggiungendo un giorno, si tornava in pari. Sì, direte voi, ma perché proprio a febbraio? Perché in quei tempi era l’ultimo mese dell’anno.

L’eccezione

Siete convinti che il 29 febbraio cada ogni quattro anni? Non è vero: infatti papa Gregorio XIII nel 1582 rese il meccanismo ancora più preciso (o, se volete, un po’ più complicato) stabilendo che gli anni alla fine di ogni secolo non sarebbero più stati bisestili a meno che non fossero divisibili per 400. Se non è chiaro, facciamo noi il calcolo per voi: l’anno 2000 ha avuto il suo 29 febbraio, ma il 2100, il 2200 e il 2300 non lo avranno. Il 2400 invece sì.

Il salto

Il simbolo del 29 febbraio è una rana salterina. Infatti è un giorno che “salta” di quattro anni in quattro anni. E così succede per anniversari e ricorrenze che cadono in quel giorno. Non solo: in genere ogni data sul calendario cade un giorno dopo rispetto all’anno precedente ma, passato il 29, le date successive risultano spostate di due, con un altro salto. Ecco perché in inglese si parla di “leap day” e “leap year” (“giorno” o “anno del salto”).

I “Leapers”

Nel mondo ci sono cinque milioni di persone nate il 29 febbraio. Ma quando festeggiano il compleanno negli anni non bisestili? Alcuni scelgono il 28 febbraio e altri il 1° marzo. Oltre a quelli che vedete sotto, tra i “Leapers” (come li chiamano gli inglesi) ricordiamo anche papa Paolo III (nato nel 1468), l’attrice francese Michèle Morgan (1920), il fumettista Paolo Eleuteri Serpieri (1944), l’attrice Antonella Ponziani (1964) e il modello Antonio Sabàto Jr. (1972). E poi c’è l’incredibile caso degli irlandesi Peter, Eric e Bethany Keogh, nonno, padre e figlia nati tutti e tre il 29 febbraio: secondo i matematici c’era solo una possibilità su tre miliardi che accadesse.

Il club

Se qualche lettore è nato il 29 febbraio sappia che si può iscrivere a un club davvero esclusivo: l’Honor Society of Leap Year Day Babies. La sua mascotte? Ovviamente una rana.

Fiori d’arancio

In molte culture, il 29 febbraio è considerato un giorno fortunato per i matrimoni. E in Nord Europa, per secoli, il 29 febbraio era anche l’unico giorno in cui era considerato lecito che una donna facesse la proposta di matrimonio a un uomo. Addirittura, se lui rifiutava, doveva pagare una multa! L’usanza è attribuita a Santa Brigida, vissuta in Irlanda nel V secolo, che avrebbe chiesto a San Patrizio che le donne potessero farsi avanti almeno per un giorno. Lui disse sì, ma scelse il più raro di tutti.

Il film

A questa tradizione si ispira anche il film del 2010 “Una proposta per dire sì” (“Leap Year”), dove Amy Adams parte per l’Irlanda decisa a proporsi all’uomo di cui è innamorata. Ma poi succederanno molti imprevisti e le cose andranno un po’ diversamente.

Guai informatici

Alcuni sistemi informatici possono avere difficoltà nel gestire correttamente il 29 febbraio. Per esempio, il programma Excel prevede erroneamente l’esistenza del 29 febbraio 1900 (che non c’è mai stato). Questo significa che i giorni della settimana precedenti al 1º marzo 1900 sono tutti sbagliati. Il problema è noto ai tecnici informatici come “il Bug dell’anno bisestile”.

Lepri e balene

Qualche volta l’anno bisestile viene chiamato anche “l’anno della balena”, Questa bizzarra usanza nasce dalla credenza popolare (errata) che le balene partoriscano ogni quattro anni. Invece nel classico film Disney “Alice nel Paese delle meraviglie” (1951) la Lepre marzolina diventa, nel doppiaggio italiano, il “Leprotto bisestile”. Lo battezzarono così per fare intendere che... era matto!

Il primo Oscar

Dicevamo che il 29 febbraio sono successe anche cose belle. Nel 1940, per esempio, Hattie McDaniel fu la prima donna afroamericana a vincere un Oscar per la sua indimenticabile interpretazione di Mami, la balia di Rossella O’Hara in “Via col vento”.

Ancora più raro

Esiste un giorno più raro del 29 febbraio? Ma certo, e non può che essere il 30 febbraio. Come dite? Non esiste? Sbagliato. È stato usato in Svezia nel 1712 e in Unione Sovietica nel 1930 e 1931. In tutti e tre i casi, fu una scelta provvisoria per passare da un tipo di calendario a un altro.

La festa

Il 29 febbraio ha anche la sua capitale, anzi due: sono le città gemelle statunitensi di Anthony (si chiamano entrambe così) in Texas e nel Nuovo Messico. Ogni anno bisestile organizzano una grande festa, invitando tutti quelli che sono nati in quel giorno. Se lo siete anche voi... correte a fare il biglietto!