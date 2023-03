A “Donne al vertice”, si parla di parità di genere e della leadership al femminile

“Donne al vertice” è il nome dell’evento che si terrà l’8 marzo a Palazzo Wedekind di Roma a partire dalle 18. L’iniziativa nasce dalla volontà comune di Benedetta Fiorini, presidente dell’associazione #unamarciainpiù (spin off di Culturaitaliae) e Simona Branchetti, giornalista Mediaset da sempre impegnate nella promozione della parità di genere e nella tutela contro la violenza sulle donne.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il quotidiano Il Tempo, si ripropone di creare un momento di confronto tra istituzioni e rappresentanti del mondo sociale e imprenditoriale sul tema della leadership al femminile. L’evento, dunque, vuole essere un’occasione di riflessione sulla relazione tra generi e costruire una nuova mentalità, tanto distante dagli stereotipi quanto basata sul merito.

L’8 marzo è, infatti, la giornata dedicata alle donne e da sempre costituisce l’occasione per fare bilanci sulla condizione femminile in Italia e nel mondo. Parteciperanno, tra gli altri, oltre alla Fiorini e alla Branchetti (quest’ultima, insieme con il direttore de Il Tempo Davide Vecchi, modererà l’incontro) Angelo Argento, presidente di#CulturaItaliae, Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Elena Bonetti, già ministro per le pari opportunità, Augusta Montaruli e Paola De Micheli parlamentari, Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, Nunzia De Girolamo, giornalista e conduttrice tv, Manila Alfano, giornalista e scrittrice, Maria Giovanna Paone, imprenditrice Kiton, Federico Sannella, direttore relazioni esterne e istituzionali Birra Peroni e Andrea Giambruno, giornalista Mediaset.