A Pascal Vicedomini il Premio speciale Iasc 2024

«Per il suo incredibile lavoro e impegno per la promozione della cultura italiana nel mondo attraverso i suoi eventi a Capri, Ischia e Los Angeles nonché per aver dimostrato con i suoi programmi Tv talento e capacità innovative» al giornalista e produttore Pascal Vicedomini è stato assegnato il premio speciale dell’Institute for Advanced Studies and Cooperation della Pontificia Accademia delle Scienze nella Città del Vaticano, «per il suo impatto etico e sociale nell’attività professionale». Ad annunciare con queste parole il riconoscimento al giornalista, è stato il professore Gabriele Pao Pei Andreoli, presidente dell'Istituto di ricerca multidisciplinare, a Sorrento, in occasione dell’apertura della seconda edizione del SorrentoFFF, il Sorrento Film e Food Festival.