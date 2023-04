A voi piace fare tutto subito oppure rimandate sempre?

Tanti di noi non perdono un attimo, tanti altri se la prendono comoda Cristiano Malgioglio e Francesca Fialdini Giusy Cascio







Questo articolo, cari lettori, lo abbiamo rimandato per due settimane. Ebbene sì, qui nella redazione di Sorrisi siamo pieni di “procrastinatori”: giornalisti che amano rimandare le cose da fare fino all’ultimo. Deformazione professionale: siamo “animali” che vivono di strettissima attualità! Quanti “rimandatori” ci sono fra di voi? E quanti, al contrario, che potremmo definire “programmatori”?

Perché quando si tratta di far fronte agli impegni, ci dividiamo in due categorie: quelli che pianificano per non trovarsi impreparati alle scadenze e quelli che continuano a rimandare fin che possono. Quelli che, per capirsi, le valigie si riducono a prepararle poco prima di andare in aeroporto. Il mondo dello spettacolo non fa eccezione (vedi le due interviste qui sotto con Cristiano Malgioglio e con Francesca Fialdini). Ma da cosa dipendono questi tratti caratteriali?

«Non sono degli opposti, né aspetti fissi della personalità» dice lo psichiatra Paolo Crepet. «Ma sono strategie che ciascuno di noi adotta in modo più o meno marcato in alcuni momenti della propria esistenza per ridurre l’ansia». Procrastinare in genere è una prerogativa dei giovani. «Anch’io lo facevo da ragazzo» confida Crepet, che spiega: «Quando si ha un lungo futuro davanti, si è portati a sfidare gli imprevisti. Crescendo, invece, l’esperienza insegna che può essere proficuo agire in anticipo, pianificando». Non sono neanche atteggiamenti che si ereditano dai genitori o dai nonni. «Oltre all’esempio familiare, altri fattori influenzano la gestione del tempo. Ognuno può passare dalla procrastinazione alla programmazione in base a eventi più o meno traumatici o a bisogni e desideri che cambiano». La cosa fondamentale è che queste modalità di comportamento non si cristallizzino e non si esasperino. «Chi fa un lavoro creativo, per esempio, rimanda spesso a oltranza pensando che tutto sia frutto di “ispirazione”, salvo poi perdere di vista gli obiettivi e scoprire che solo con il metodo si possono rispettare le consegne» nota Crepet. «Un campanello d’allarme deve scattare anche quando si diventa eccessivamente metodici e ipercontrollori. Chi, prima di accettare un invito a cena da amici, vuol sapere il menù in dettaglio (a meno che non abbia allergie), o prima di una vacanza pianifica i minimi spostamenti, ha paura dei contrattempi che possono capitare. In questi casi è bene fidarsi delle persone care che, con affetto e tatto ci fanno notare che a volte, magari, esageriamo un po’».

Cristiano Malgioglio: «Io dico meglio un uovo oggi che una gallina domani»

Quando gli chiedi un appuntamento al telefono, Cristiano Malgioglio risponde in modo concitato. Neanche il tempo di spiegargli di che si tratta e lui dice: «Se è un’intervista, facciamola subito, adesso, inutile che rimandiamo, magari poi parto, sono in tv con Maria De Filippi, impegnato nel mio ruolo di giudice ad “Amici” o al ristorante a cena con gli amici».

Malgioglio, lei non rimanda mai?

«Scherza? Neanche per sogno. Nella vita bisogna prendere la palla al balzo. Anche sul lavoro».

Professionalmente, come si organizza tra riunioni e appuntamenti?

«Se ho un incontro di lavoro devo sapere in anticipo chi sono gli interlocutori. E cerco di capire prima come la pensano su determinate cose che a me interessano o su aspetti tecnici che mi stanno a cuore. Certe volte mi informo anche sui loro gusti a tavola, se ci vediamo a ora di pranzo, così evito di ordinare un piatto che a loro può dare fastidio».

È sempre stato così?

«Fin da bambino, è nel mio Dna. Credo di aver ereditato questo lato del carattere da mia nonna. Era lei che mi metteva fretta: “Cristiano? Finisci subito tutto il latte. Mangia presto il gelato, sennò si scioglie”. Naturale che oggi il mio motto sia: “Meglio un uovo oggi che una gallina domani”. Domani potrebbe essere tardi: il giorno dopo spesso e già stata fatta la frittata (ride)».

Andiamo alle cose pratiche: la spesa, le bollette. Come si comporta?

«Se devo fare la spesa, mi alzo e vado, senza aspettare che mi venga la voglia di farlo. Quanto alle bollette, non aspetto mai di arrivare alla scadenza: quando arrivano le pago, sennò impazzisco. Solo una volta mi è capitato di pagarne una in ritardo perché ero all’estero e mi sono sentito malissimo!».

Non sposta neanche le telefonate complicate o gli appuntamenti poco piacevoli, come le visite dal dentista?

«No. Guai a procrastinare: prima si fanno, meglio è. Soprattutto le visite dal dentista, infatti si dice: “Via il dente, via il dolore”».

Ma lei è anche abitudinario?

«Sì, soprattutto ai pasti. Faccio la stessa colazione da anni: yogurt, cereali integrali, un frutto e caffè. E la sera preparo il riso al latte, amo come lo cucinano gli americani. La ricetta me l’ha data la mia amica Cher».

Francesca Fialdini: «Io invece... arrivo al super 10 minuti prima che chiuda»

Un messaggio, poi un vocale, poi una chiamata: «Va bene se rimandiamo l’intervista a domani?». La conduttrice di ”Da noi... a ruota libera”, Francesca Fialdini, lo ammette candidamente: «Sono una procrastinatrice seriale. L’adrenalina di fare tutto all’ultimo momento è impagabile».

Da dove nasce questo irrefrenabile impulso?

«A scuola avevo un grande senso del dovere e sono sempre stata una ragazzina molto responsabile. Forse troppo. Crescendo, e sul lavoro, questa cosa si è ingigantita, tanto che ne ho parlato con la mia psicoterapeuta. Ed è stata proprio lei a suggerirmi di mollare un po’ il colpo, almeno per le cose pratiche. Mi ha dato il via libera e l’ho presa alla lettera. Ora mi sento più libera».

In concreto, questo atteggiamento come si traduce?

«Per esempio, pago le bollette l’ultimo giorno utile prima della mora. E praticamente ignoro tutte le scadenze e le scocciature burocratiche. Questioni come la revisione dell’auto o il pagamento del bollo le delego a mio padre, che mi chiama “capocchia”, perché in queste cose non ho testa. Proprio non ce la faccio a starci dietro, è più forte di me».

I documenti?

«Ho la carta d’identità che mi è scaduta da settimane, per fortuna ho il passaporto e la patente ancora validi».

Rimanda anche il momento di fare la spesa?

«Ha presente quando l’altoparlante del supermercato annuncia: “Mancano 10 minuti alla chiusura”? Ecco, è quello il momento in cui entro, già trafelata, e sono l’ultima in coda alla cassa quando stanno per abbassare le saracinesche».

Almeno per gli appuntamenti tiene un’agenda ordinata?

«No, infatti è un caos. Ho appena annullato una cena decisa due giorni fa perché mi sono ricordata di un impegno preso da un anno, che comunque sono sicura dovrò spostare perché stamattina è subentrata un’urgenza più urgente (ride)».

Meno male che ci sono le vacanze. Almeno quelle, le prenota?

«Solo il minimo indispensabile: il posto, l’albergo in date di massima, flessibili. Poi tutto può accadere».

Le valigie quando le prepara?

«Due ore prima di partire».

Ma due ore prima di partire bisogna essere in aeroporto!

«Nooo, basta una. Cosa farei in due ore? Troppe da riempire, aspettare il volo è una noia da star male».