Addobbi natalizi: così vi sistemiamo la casa per le Feste!

In tavola Per un centrotavola “alternativo”, prendete una teglia in alluminio monouso e avvolgetene il perimetro con un nastro rosso. Quindi riempitela di muschio, poi sistemate sopra decori natalizi a forma di funghetti e candele.

Fantasie appese Prendete delle palline rosse, argento o oro e decoratele in diversi modi. Su alcune passate con un pennello della colla vinilica non diluita, quindi cospargetele con glitter di diversi colori. Per decorare le altre ultilizzate vecchi pizzi, pezzetti di centrini all’uncinetto o di un vecchio plaid in tartan e pompon e incollateli con la pistola a caldo.

Dare nuova vita alle palline dell’albero? Creare una decorazione d’effetto con materiali facili da reperire? «Puntate sull’arte del riciclo» suggerisce Maria Rita Macchiavelli, conosciuta come Donnarita, ovvero l’esperta di decor che porta la sua creatività nei tutorial del programma di Raidue Detto fatto. Ecco le sue idee originali per Natale.

La tradizione L’uso del colore è importantissimo nel decoro natalizio. Due o tre cuscini rivestiti con fodera rossa e verde e sistemati sul divano sono un’idea semplice e raffinata. Per la tavola si può utilizzare una tovaglia bianca e un runner bordeaux e completare con bicchieri rossi per il vino e trasparenti per l’acqua. Mentre l’oro e l’argento vanno bene per i sottopiatti e i portatovaglioli. E come centrotavola, una corona fiorita con una candela al centro.

Le idee che nascono in cucina

Non solo maga dei fornelli. Benedetta Rossi usa ingredienti e accessori della cucina (dai tappi di bottiglia agli stuzzicadenti) per dar vita anche a creazioni che adornano la tavola degli ospiti. E, in vista delle Feste, la conduttrice di Fatto in casa per voi su Food Network e Real Time ci dà qualche spunto per creazioni... golose!

Profumo di casa Tagliate a fettine due arance e mettetele a essiccare sul calorifero o nel forno. In una ciotola sminuzzate petali di fiori assieme a erbe aromatiche fresche e spezie (cannella, origano, menta, timo, maggiorana, melissa, anice stellato...). Quindi aggiungete 20-30 gocce degli oli essenziali che preferite. Mettete tutti gli ingredienti in un barattolo di vetro e decorate il coperchio con una coccarda e un rametto di vischio. Tenetelo aperto e in tavola.

Segnaposto Prendete dei pirottini di carta (quelli dei dolci) di diverse dimensioni. Piegateli a metà e incollateli su uno stecco di legno (vedi foto a lato). Infilate la punta su un tappo di sughero e con un pennarello scrivete il nome del commensale.

I regalini Volete fare un pensierino ai vostri invitati? Procuratevi acqua di rose e olio di mandorle dolci. Metteteli in piccole bottigliette di vetro in parti uguali. Agitate e legate intorno al tappo nastri rossi, oro e argento.