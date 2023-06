Ai Nastri d’Argento 2023 trionfa “Esterno Notte”. Premi speciali a Ranieri, Ricci e Amendola

Sabato 17 giugno si è tenuta a Napoli la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento Grandi Serie. Sul podio "Esterno notte" e riconoscimenti per Gifuni e Buy. Antonella Silvestri







Grande successo per i Nastri d’argento Grandi Serie, l'importante riconoscimento assegnato dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici italiani, sotto la guida di Laura Delli Colli, ai migliori progetti seriali dell'anno. Durante l'edizione del 2023 - che si è svolta a Napoli al Teatro di Corte di Palazzo Reale - il premio come Miglior Serie è andato a "Esterno Notte" di Marco Bellocchio, un racconto che si situa a metà strada tra il cinema e la serie televisiva, affrontando un argomento di grande rilevanza sociale e storica: il rapimento di Aldo Moro. "Esterno Notte" rappresenta un progetto di grande levatura e qualità sotto ogni punto di vista. Questo racconto ha catturato l'attenzione della stampa internazionale già al Festival di Cannes del 2022, così come quella italiana, riuscendo a coinvolgere il pubblico sia nelle sale cinematografiche sia davanti allo schermo televisivo. La serie ha conquistato tutti grazie alla sua capacità di narrare una storia avvincente e coinvolgente, un'opera che va oltre il semplice intrattenimento, spingendoci a riflettere sulla storia del nostro Paese. La serie ha saputo trasmettere una profonda verità storica, offrendo una ricostruzione accurata degli eventi legati al rapimento di Aldo Moro. La maestria di Marco Bellocchio nel creare un'atmosfera coinvolgente e nel dirigere gli attori ha contribuito a rendere questa serie un prodotto di altissima qualità. Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici italiani ha scelto di riconoscere non solo l'opera stessa, ma anche i talentuosi interpreti che hanno dato vita ai personaggi di "Esterno Notte". Fabrizio Gifuni e Margherita Buy, i due protagonisti della serie, hanno ricevuto meritatamente un premio speciale per le loro straordinarie performance. Grazie alla loro abilità interpretativa, hanno saputo catturare l'essenza dei personaggi e trasmettere al pubblico emozioni intense e autentiche.

Se "Esterno Notte" si è aggiudicata il titolo di Miglior Serie dell'anno, altre produzioni sono state celebrate in diverse categorie. "Mare fuori" (RaiFiction), "La legge di Lidia Poët" (Netflix) è stata riconosciuta come Miglior serie "Crime", "Call my agent - Italia" (Sky) come Miglior serie "Commedia", "Prisma" (Prime Video) come Miglior serie "Dramedy", "Circeo" (Paramount+ e Rai Fiction) come Miglior "Docuserie" e "Filumena Marturano" (Rai Fiction) come Miglior "Film tv". Queste serie televisive offrono uno sguardo sullo stato attuale dell'audiovisivo italiano, presentando progetti innovativi che affrontano tematiche importanti e attuali come l'inclusione e l'affermazione. Ognuna di esse ha un proprio stile, che varia dal tono leggero a quello forte o drammatico, ma tutte rappresentano esempi di belle storie che hanno saputo conquistare il pubblico.

Tra i premi assegnati, un Premio Speciale è stato attribuito alla mini-serie "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa", diretta da Roberto Andò e interpretata da Isabella Ragonese. Questa produzione rappresenta un piccolo grande omaggio a una donna che, attraverso la sua macchina fotografica - e anche la sua voce e la sua visione artistica - ha cercato di combattere la corruzione del suo tempo e del nostro. La serie celebra la figura di Letizia Battaglia, una fotografa impegnata che ha utilizzato il suo lavoro per denunciare le ingiustizie e lottare per un cambiamento sociale. I progetti premiati offrono una panoramica ricca e stimolante del panorama seriale contemporaneo, dimostrando che le storie televisive possono affrontare temi importanti in modo diretto e coinvolgente. Queste produzioni rappresentano una testimonianza della crescita e dell'evoluzione del settore audiovisivo in Italia, non solo in termini di qualità artistica, ma anche per il loro impatto sociale e culturale. La terza edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie è stata, dunque, l'occasione per celebrare l'eccellenza nel panorama seriale italiano e per rendere omaggio a coloro che hanno contribuito a creare storie coinvolgenti e di qualità. La collaborazione con la Film Commission Regione Campania ha permesso di valorizzare il patrimonio culturale e artistico della regione, rendendo l'evento ancora più speciale.

La manifestazione ha reso omaggio a tre figure amate dal pubblico: Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola. Gli attori sono stati insigniti dei prestigiosi Nastri d'Argento Speciali come riconoscimento al loro contributo significativo all'industria cinematografica e televisiva italiana. Queste icone hanno saputo intrattenere e ispirare il pubblico con le loro interpretazioni, portando personaggi indimenticabili sullo schermo. Il loro talento e la loro dedizione al mestiere rappresentano un esempio per le generazioni future di attori e attrici. "Mina Settembre" riceve il Nastro d'Argento Speciale: un omaggio alla serie di successo interpretata da Serena Rossi, che ha concluso la sua seconda stagione e si prepara per la terza. La serie, amata dal pubblico di Rai 1, ha conquistato il cuore degli spettatori con la sua trama ispirata liberamente ai racconti di Maurizio De Giovanni e ambientata nella vibrante città di Napoli. Oltre a raccontare le vicende che coinvolgono l'intuito e la solidarietà di un'assistente sociale particolarmente empatica, "Mina Settembre" ha saputo offrire una nuova sfumatura alla commedia romantica, trasmettendo emozioni che hanno catturato l'attenzione e la simpatia del grande pubblico. Ma vediamo gli altri premi speciali assegnati dai Giornalisti Cinematografici ai nuovi talenti emergenti dell'ultima stagione: Francesco Arca e Mario Di Leva ricevono i Nastri-Nuovo Imaie per la loro interpretazione in "Resta con me". Il premio Biraghi-Serie va a Fotinì Peluso e Federico Cesari, rivelazioni di "Tutto chiede salvezza". Fotinì Peluso ha ricevuto il Premio per l'Immagine Wella Professionals, mentre Federico Cesari è stato onorato con il Premio Persol. Pianegonda ha premiato Elena Sofia Ricci con un gioiello esclusivo in riconoscimento della sua classe e del suo stile. Campo Marzio ha assegnato un omaggio agli sceneggiatori di "Esterno Notte" per la loro eccellenza nella scrittura. La Fondazione Claudio Nobis, che sostiene il talento giovane nel cinema e nel teatro, ha scelto Selene Caramazza come vincitrice del suo riconoscimento. Inoltre, per celebrare un anniversario importante, Pierpaolo Spollon ha ritirato il Nastro Speciale per i primi 30 anni di successi di Lux Vide, guidata da Matilde e Luca Bernabei. Lux Vide è un'azienda leader in Europa, appartenente al gruppo internazionale Fremantle, che incarna l'eccellenza internazionale con un'anima italiana e gode di grande apprezzamento da parte del pubblico. Fondata nel 1992 da Ettore e Matilde Bernabei, la casa di produzione italiana ha iniziato con la serie "La Bibbia" e oggi produce più di 1.500 ore di programmazione in prima serata. Questi premi rappresentano una celebrazione della creatività, della maestria artistica e del contributo che questi professionisti apportano all'industria dell'intrattenimento.

TUTTI I VINCITORI

SERIE DELL’ANNO

MARE FUORI – stagione 3 (RAI FICTION)

Regia Ivan SILVESTRINI

Una coproduzione RAI FICTION – PICOMEDIA

Sceneggiatura Cristiana FARINA, Maurizio CAREDDU, Luca MONESI, Angelo PETRELLA

MIGLIOR SERIE

ESTERNO NOTTE (RAI FICTION)

Regia Marco BELLOCCHIO

Una produzione THE APARTMENT, società del gruppo FREMANTLE, KAVAC FILM, in collaborazione con RAI FICTION, in coproduzione con ARTE FRANCE

Sceneggiatura Marco BELLOCCHIO, Stefano BISES, Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’

LA LEGGE DI LIDIA POËT (NETFLIX)

Regia Matteo ROVERE (ep. 1-2) e Letizia LAMARTIRE (ep. 3-6)

Una produzione GRØENLANDIA

Sceneggiatura Guido IUCULANO, Davide ORSINI, Elisa DONDI, Daniela GAMBARO, Paolo PICCIRILLO

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’

PRISMA (PRIME VIDEO)

Regia Ludovico BESSEGATO

Prodotto da CROSS PRODUCTIONS

Sceneggiatura Ludovico BESSEGATO, Alice URCIUOLO

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

CALL MY AGENT - ITALIA (SKY)

Regia Luca RIBUOLI

Prodotta da SKY STUDIOS e PALOMAR

Sceneggiatura Lisa NUR SULTAN, Federico BACCOMO (per gli episodi 4 e 5)

DOCUSERIE

CIRCEO (PARAMOUNT+ e RAI FICTION)

Regia Andrea MOLAIOLI

Prodotta da CATTLEYA con PARAMOUNT TELEVISION INTERNATIONAL STUDIOS (EX VIS) in collaborazione con RAI FICTION e PARAMOUNT+ ITALIA

Sceneggiatura Flaminia GRESSI, Lisa NUR SULTAN, Viola RISPOLI

MIGLIOR FILM TV

FILUMENA MARTURANO (RAI FICTION)

Regia Francesco AMATO

Una produzione PICOMEDIA in collaborazione con RAI FICTION

Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Filippo GILI, Francesco AMATO

ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita BUY – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio GIFUNI – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valentina BELLÈ – The good mothers (DISNEY+)

ATTORE NON PROTAGONISTA

Andrea PENNACCHI – Tutto chiede salvezza (NETFLIX)

PREMI SPECIALI

SOLO PER PASSIONE - LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA (RAI FICTION)

Regia Roberto ANDÒ

Una coproduzione RAI FICTION – BIBI FILM TV con la collaborazione di LE PACTE

Sceneggiatura Roberto ANDÒ, Angelo PASQUINI, Monica ZAPELLI con la collaborazione di Giulia ANDÒ, Letizia BATTAGLIA

FRANCESCA COMENCINI

Per la direzione artistica di Django (SKY)

Regia Francesca COMENCINI (per gli episodi 1,2,3 e 4), David EVANS e Enrico Maria ARTALE (per i seguenti episodi)

Prodotta per SKY e CANAL+ da CATTLEYA e ATLANTIQUE PRODUCTIONS (parte di Mediawan) e coprodotta da SKY STUDIOS e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e ODEON FICTION

Sceneggiatura Leonardo FASOLI e Maddalena RAVAGLI

PAOLO SORRENTINO

Guest star in Call my agent - Italia (SKY)

Regia Luca RIBUOLI

Prodotta da SKY STUDIOS e PALOMAR

Sceneggiatura Lisa NUR SULTAN, Federico BACCOMO (per gli episodi 4 e 5)

NASTRO DELLA LEGALITÀ-SERIE

TUTTO PER MIO FIGLIO (RAI FICTION)

Scritto e diretto da Umberto MARINO

Una coproduzione RAI FICTION – COMPAGNIA LEONE CINEMATOFRAFICA

LE ICONE

LUISA RANIERI, ELENA SOFIA RICCI, CLAUDIO AMENDOLA

NASTRI D’ARGENTO-NUOVO IMAIE

Per i protagonisti Francesco Arca e Mario Di Leva in Resta con me (RAI FICTION)

Regia Monica VULLO

Una coproduzione RAI FICTION - PALOMAR

Sceneggiatura Donatella DIAMANTI, Mario CRISTIANI, Fabrizia MIDULLA, Giovanni GALASSI, Angelo PETRELLA, Tommaso RENZONI

PREMIO FONDAZIONE CLAUDIO NOBIS

Selene Caramazza

PREMIO BIRAGHI-SERIE

Fotinì Peluso e Federico Cesari per Tutto chiede salvezza (NETFLIX)

PREMIO PERSOL “GIOVANE PROMESSA”

Federico Cesari

PREMIO WELLA PROFESSIONALS PER L’IMMAGINE

Fotinì Peluso

PREMIO PIANEGONDA

Elena Sofia Ricci

PREMIO CAMPO MARZIO

Per gli sceneggiatori della miglior serie Esterno notte (RAI FICTION) Marco BELLOCCHIO, Stefano BISES, Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO

MINA SETTEMBRE (RAI FICTION)

Regia Tiziana ARISTARCO

Una coproduzione RAI FICTION – ITALIAN INTERNATIONAL FILM

Sceneggiatura Fabrizio CESTARO, Doriana LEONDEFF, Fabrizia MIDULLA, Marco VIDETTA, Costanza DURANTE

LUX VIDE Per i primi 30 anni di successi