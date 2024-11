Al via “Focus Live 2024 – Traguardi”: IA, sfide robotiche e viaggi spaziali

Nel programma oltre 100 eventi gratuiti: incontri, laboratori, esperienze interattive, dialoghi e quiz Redazione Sorrisi







Sarà l’intelligenza artificiale il filo conduttore della settima edizione di Focus Live, l’evento organizzato dal mensile Focus, aperto al pubblico e completamente gratuito (su prenotazione), in programma dall’8 al 10 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (via Olona 6 bis). In tre giorni, dalle ore 10 alle ore 20 (con qualche eccezione per gli eventi speciali in programma) oltre 120 tra scienziati, divulgatori e creators di fama nazionale e internazionale, esploreranno i confini e le sfide che abbracciano fisica e medicina, biologia e genetica, difesa dell'ambiente, tecnologia fino alla comunicazione digitale.

«Focus Live è ormai un appuntamento imperdibile, pensato per far toccare la scienza con mano a 360°, aprendo le porte a un mondo di scoperte e innovazioni. Incarna perfettamente lo spirito del magazine: accrescere l’apprendimento stimolando curiosità e divertimento, offrire a tutti la possibilità di capire ed esplorare il mondo scientifico in modo interattivo e coinvolgente», dichiara Gian Mattia Bazzoli, direttore di Focus.

«Sarà un'esperienza immersiva che spazia dalla realtà virtuale ai laboratori reali, il tutto arricchito da contaminazioni tra musica, teatro e scienza. Un viaggio nel cuore della ricerca, dove incontrare i protagonisti della scienza e conoscere i traguardi che stanno plasmando il nostro futuro. Perché in una società moderna come la nostra, la scienza gioca un ruolo cruciale nel costruire un mondo migliore, più inclusivo e sostenibile. E Focus Live è l'occasione perfetta per scoprirlo insieme”, conclude il direttore di Focus.

L’obiettivo del Festival del Sapere del magazine del Gruppo Mondadori è quello di far riflettere sul ruolo fondamentale della scienza nel plasmare il nostro futuro e illustrare con linguaggio divulgativo i traguardi della conoscenza umana. E tutto questo grazie a voci autorevoli, format innovativi, mescolanza di generi, contaminazioni tra arti, musica e natura, teatro e biologia, sport e tecnologia, accogliendo le sfumature e sfaccettature di linguaggi diversi capaci però di profonde connessioni e interazioni.

"Focus Live - Traguardi" prevede infatti un ricchissimo programma di incontri, talk, laboratori, spettacoli ospitati in una zona espositiva di oltre mille metri quadri al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, il più grande museo tecnico-scientifico in Italia, che da oltre 70 anni fa da ponte tra il passato e il futuro della cultura scientifica.

A inaugurare questa straordinaria edizione, alle ore 9:30 di venerdì 8 novembre, insieme a Gian Mattia Bazzoli, direttore di Focus, ci saranno Fiorenzo Marco Galli, direttore generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, e Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Ad aprire ufficialmente il Festival saranno poi Adrian Fartade, Elia Bombardelli e Benedetta Colombo, tre divulgatori social molto amati dalle generazioni più giovani, tre “moschettieri” scientifici dinamici, divertenti, appassionanti. Si parlerà poi di intelligenza artificiale con la divulgatrice televisiva Barbara Gallavotti, di esplorazione spaziale con l’astrofisica dell’Inaf Teresa Fornaro che lavora nel team del rover marziano Perseverance. Il neuroscienziato Fausto Caruana e l’etologa Elisabetta Palagi racconteranno quanto è importante ridere e avranno al loro fianco un comico intelligente e colto come Federico Basso. A spiegare cosa c’era nell’universo prima del Big Bang sarà invece Gian Francesco Giudice, direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del Cern di Ginevra, mentre Alberto Grandi, docente di Storia dell’Alimentazione all’Università di Parma, guiderà tutti i partecipanti alla scoperta delle origini italiane della cucina del Belpaese. Per scoprire quanto possa essere divertente la fisica torna inoltre a Focus Live il “prof” Vincenzo Schettini.

E ancora: i ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia Adriana Traviglia e Ferdinando Cannella porteranno sul palco Ringhio, il primo robot archeologo; Manuel Bortuzzo, bronzo nel nuoto alle paralimpiadi di Parigi 2024, racconterà la sua storia, lo scambio di persone e il colpo di pistola che gli cambiarono la vita e che lo hanno portato a cambiare traguardi; Dario Bressanini, autorevole docente di chimica all’Università dell’Insubria e ‘amichevole chimico di quartiere’ sui social, presenterà il suo ultimo libro in cui “miscela” fumetti, supereroi e scienza; Federica Pirrone, docente di veterinaria all'Università di Milano, racconterà com’è la mente degli animali che invecchiano; Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell'Agenzia Spaziale Europea, esplorerà i futuri traguardi del volo, con aerei supersonici e senza pilota; Marco Martinelli, divulgatore scientifico, e Roberto Valbuzzi, chef e conduttore televisivo, rifletteranno sul ruolo cruciale della chimica in cucina; Lisa Di Berardino, Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato – Procura della Repubblica, e Damiano Zanisi, Chief Information Officer di ING Italia, spiegheranno come non cadere nelle truffe bancarie attraverso l’uso della tecnologia.

Non mancherà un ampio capitolo dedicato alla salute: Arsela Prelaj, ricercatrice dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, insieme a Eugenio Santoro, ricercatore all'Istituto Mario Negri, racconteranno gli enormi traguardi raggiunti dall’Intelligenza artificiale in medicina; Maria Rescigno, Pro Rettore alla ricerca di Humanitas University, spiegherà l’importanza del microbioma, partendo dalle ricerche premiate dai Nobel per la medicina degli ultimi due anni; il neurochirurgo Pietro Mortini e il ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna Silvestro Micera mostreranno gli enormi traguardi raggiunti dalle interfacce cervello-computer per superare le lesioni al midollo spinale (e permettere a molti disabili di tornare a camminare o a comunicare).

L’immersione nel mondo della scienza e della tecnologia verrà assicurata ai visitatori di Focus Live anche grazie alle ricche risorse del Museo: ogni giorno i partecipanti potranno prenotare delle visite guidate alle Gallerie Leonardo e all’area Spazio, vestire i panni di un vero astronauta in Base Marte oppure scoprire l’altra storia del wireless nella sezione Telecomunicazioni, in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi. Spazio anche alla creatività in Future Inventors, laboratorio interattivo dedicato all’esplorazione del digitale a partire dai temi del suono e dell’immagine.

Inoltre al Focus Live sarà esposta la tuta che verrà utilizzata dagli astronauti della missione Artemis III per tornare a camminare sulla Luna. Realizzata da Axiom e da Prada, è un concentrato di tecnologia che consentirà agli astronauti della Nasa e dell'Esa (l'agenzia spaziale europea) di esplorare il suolo lunare per 8 ore. Un notevole traguardo tecnologico e di design che si potrà osservare e studiare da vicino e dal vivo per tutta la durata della manifestazione.

Qui trovate tutte le informazioni e il programma di Focus Live 2024