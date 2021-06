Anche per i famosi vaccinarsi è un’emozione

Molti vip stanno usando i loro social per sensibilizzare sul tema e per invitare i fan a fare lo stesso Alessia Marcuzzi Redazione Sorrisi







In principio c’era solo “La vacinada”: nel video, Checco Zalone veniva sedotto da una splendida Helen Mirren, già vaccinata per via della sua età.

Ma ora che i contagi sono in netto calo, le Regioni possono farlo senza limiti di età (dai 12 anni in su) e pian piano arriverà il turno per chiunque vorrà. Ammettiamolo, oggi è l’argomento più discusso in ogni casa, bar, ufficio, mezzo pubblico: tu ti sei già vaccinato? E quale ti hanno dato? E com’è andata? Vale anche per i vip, molti dei quali stanno usando i loro social per sensibilizzare sul tema e per invitare i fan a fare lo stesso.

C’è chi è più espansivo, come Gigi D’Alessio che ha cantato “Non mollare mai” con lo staff dell’ospedale, chi specifica quale vaccino ha fatto («Soy una vacinada y Moderna» scherza Alessia Marcuzzi), chi si sofferma a ringraziare le tante persone, anche volontarie, che stanno rendendo possibile tutto ciò.

I vaccini ci stanno aiutando a uscire da un incubo lungo un anno e mezzo: in questi post c’è tutta l’emozione di un momento che farà la storia.