Insetti: pericolosi o no? Ce lo spiega il prof. Accinelli

L’autore della rubrica "Non lo sapevo!" ci aiuta a capire quando dobbiamo avere paura di aracnidi e insetti Gianumberto Accinelli







C’è un nuovo programma dedicato alla natura che parla in maniera originale e moderna della nostra presenza sul Pianeta e delle nostre complicate relazioni con gli altri esseri viventi. Si chiama “TerraMater” e va in onda su Tv2000 (sul canale 28) ogni domenica dalle 16.15 alle 18.00 con la conduzione di Carolina Di Domenico. Assieme a lei, ci sono ospiti che cambiano di puntata in puntata: dall’architetta che studia metodi innovativi per portare il verde nelle città al silvicoltore che difende le foreste alpine da un coleottero ghiotto di legno; e poi gli esperti di “cammini” nel verde, da affrontare a piedi o in bicicletta per conoscere il nostro territorio e riconnettersi con il ritmo naturale della vita.

Con Carolina in studio ci sono anche tre ospiti fissi. Il primo è l’avventuroso microbiologo Donato Giovannelli, che cerca forme di vita estreme negli angoli remoti della Terra e ci porta lungo le creste dei crateri fumanti dei vulcani, tra le dune del deserto e le nevi eterne dei Poli. Poi c’è l’astronauta Umberto Guidoni, primo europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: con lo sguardo di chi l’ha ammirata da lontano, ci racconta quanto sia importante preservare la Terra. Infine ci sono io (l’entomologo), che racconto tutte le settimane la natura qui su Sorrisi con la rubrica “Non lo sapevo!”.

A “TerraMater” cerco le parole per descrivere la bellezza senza tempo dell’ambiente e le intricate relazioni che definiscono la complessa disciplina dell’ecologia. In questo momento di crisi, tra cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, “TerraMater” vuole intrattenere ma anche spiegare e far riflettere. Perché conoscere significa saper decidere: il futuro del pianeta è nelle nostre mani. Intanto, qui vi parlo di aracnidi e insetti che possiamo incontrare nella vita di tutti i giorni. Sono veramente da temere? Che cosa c’è da sapere di loro? Ecco tutte le risposte che vi servono.