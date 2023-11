Monge: la nostra storia ha inizio dall’amore per il cane Alex

Baldassarre Monge festeggia in questi giorni i 60 anni dell’azienda che ha rivoluzionato il mondo del cibo per animali. Un’avventura che continua Luca Giani







Si dice che un cane ti cambi la vita. Lo sa bene Baldassarre Giacomo Monge, fondatore dell’omonima azienda di Monasterolo di Savigliano (provincia di Cuneo) in Piemonte, diventata la più importante realtà produttiva e industriale italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti e che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi 60 anni. E che in tv vengono raccontati in uno spot emozionante. La storia di Baldassarre, la sua vita, ma soprattutto il destino suo e della sua famiglia deve tutto all’incontro con Alex, un cucciolo trovato per caso. Andiamo per ordine.

C’era una volta...

Tutto comincia da un piccolo allevamento. Baldassarre nasce nel 1934, è il secondogenito di tre figli. Suo padre Domenico aveva dato vita a un’impresa pollivendola con due regole fondamentali. La prima: si devono ottimizzare i costi senza spendere più del necessario. La seconda: nulla si spreca, tutto si ricicla. È con questi principi che, qualche anno più tardi, Baldassarre trasforma l’esperienza di famiglia in un nuovo modo di concepire l’alimentazione per gli animali domestici. Ma prima devono accadere altre cose.

Merito di un trovatello

Era un giovane uomo quando un giorno Baldassarre incontra Alex, un cucciolo di cane abbandonato e impaurito che decide di adottare. Crescono insieme, diventano inseparabili. Fanno passeggiate in montagna e tra i boschi, scorribande in campagna e per le vie del paese. La loro è un’amicizia forte che cresce negli anni. Alex c’è sempre, anche quando nascono i tre figli di Baldassarre, Domenico, Alessandra e Franca. Tutto questo è raccontato nel commovente video diretto da Luca e Marcello Lucini, e prodotto dalla Filmgood, realizzato proprio in occasione dei 60 anni del gruppo Monge.

Il regalo di un amico

Un giorno Alex comincia a non stare bene. Sarà l’età che avanza, i primi acciacchi. Fatto sta che, preoccupato per la salute del suo inseparabile amico, Baldassarre si rivolge a un veterinario che gli consiglia di cambiargli alimentazione e di dargli del pollo cotto. Per amore del suo cane, Baldassarre diventa “cuoco”. Qui ha inizio la rivoluzione.

Tutto cambia

Fino a quel giorno agli animali domestici di solito si davano da mangiare gli avanzi di casa, quando andava bene. Non c’era la cultura del cibo di qualità, bilanciato e fatto apposta per loro, come oggi. L’Italia degli Anni 60 è in grande trasformazione. Milioni di italiani si trasferiscono dalle campagne alle città. Nelle case i nostri amici a quattro zampe diventano parte del nucleo familiare ricevendo sempre più cure e attenzioni. Baldassarre, grazie ad Alex, capisce che è necessaria una svolta nell’alimentazione dei cani e dei gatti perché le loro esigenze nutrizionali sono diverse da quelle dell’uomo. E introduce un nuovo approccio, sostituendo i classici avanzi di cucina con la carne di pollo inutilizzata e cotta al vapore. Siamo nel 1963: nasce così la prima azienda di cibo per animali in Italia.

Come ti miglioro la vita

Negli anni l’azienda cresce costantemente, investendo in innovazione, ricerca e qualità, confrontandosi con i mercati esteri e introducendo in Italia prodotti di nuova concezione. Nel 1975 Baldassarre ha un’altra intuizione decisiva: l’apertura facilitata. Fino a quell’anno le conserve e la carne in scatola erano vendute in barattoli che richiedevano un apriscatole, in quel momento Monge lancia “l’easy-open”, il sistema di apertura delle scatolette facile e a strappo, che evita al cliente di sporcarsi le dita e di tagliarsi. Ed è la prima azienda italiana ad avvalersi di questa novità. Ma non è finita. Nel 1989, per la prima volta nel mercato italiano, Monge introduce anche i paté per gatti confezionandoli in vaschette da 100 grammi. Un alimento e un formato che ottengono subito un grandissimo successo. E ancora nel 1994, per la prima volta in assoluto, viene introdotta per il cibo degli animali la cottura al forno, in macchinari che fino a quel momento erano stati utilizzati solo nell’industria dolciaria. Tutte queste innovazioni fanno ottenere a Monge dei primati non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Un passo avanti

Quella di Monge è, come avrete capito, una sfida continua che vede impegnate anche le nuove generazioni della famiglia Monge e professionisti del settore, chiamati dal fondatore a dare il loro contributo, con l’impegno e la passione di sempre.

Un’eccellenza in italia e in oltre 100 paesi del mondo

Il gruppo Monge, che oggi è attivo in oltre 100 Paesi, ha da sempre una missione: garantire il benessere alimentare di cani e gatti con prodotti appropriati alle loro necessità. Dal 2013, quando è stato inaugurato a Monasterolo di Savigliano l’innovativo stabilimento di produzione di alimenti secchi (a destra), si è sviluppata internamente la realizzazione di cibo in forma di crocchetta, con standard qualitativi e nutrizionali di alto profilo.