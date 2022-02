Said Beid: «Insieme con Adele cerco i vostri animali smarriti»

È il “pet detective” migliore d’Italia. A Sorrisi racconta la sua storia e dà consigli per non perdere i nostri amici Paolo Fiorelli







L'ultima volta che ha fatto notizia è stata alla fine di gennaio, quando ha aiutato una famiglia di Lesmo (provincia di Monza e Brianza) a ritrovare il cane Timmy, fuggito dopo un drammatico incidente stradale. Ma non è la prima occasione in cui si parla di lui: Said Beid è un “pet detective”, un addestratore specializzato nel ritrovare gli animali smarriti. Proviamo a saperne di più facendo quattro chiacchiere proprio con lui...

Said, cosa è successo a Lesmo?

«C’è stato un bruttissimo incidente stradale: un’auto ha investito un ragazzo di 15 anni, Giorgio, che stava camminando col suo cane Timmy. Come succede spesso, l’animale è fuggito spaventato e si è smarrito. Giorgio è stato portato in ospedale; la famiglia mi ha chiesto di aiutarla a ritrovare Timmy».

E lei che cosa ha fatto?

«Sono ricorso ad Adele, la mia Sant’Uberto: è una razza dal fiuto eccezionale. Adele ha annusato la pettorina di Timmy e subito mi ha guidato in un bosco lì vicino, dove il cane si era nascosto per paura. Grazie a un visore notturno ho visto che cominciava ad avvicinarsi, ma non aveva ancora il coraggio di uscire dal bosco. Allora ho avvisato il portiere di lasciare il cancello aperto e vigilare perché probabilmente Timmy sarebbe tornato nelle ore più silenziose, verso le tre di notte. Ed è quello che è successo».

Ma lei come è diventato “pet detective”?

«Ho sempre amato gli animali. Specie i cavalli, che mi ricordano l’infanzia in Marocco. Così, dopo il mio arrivo in Italia ho trovato lavoro all’ippodromo di San Siro e sono diventato anche fantino, vincendo varie gare. Una volta ho recuperato sei cavalli che si erano persi a Carmagnola, vicino a Torino. È stato il mio primo caso da detective...».

Ne sono seguiti così tanti che Said ha creato una vera attività. Se vi serve il suo aiuto, potete contattarlo tramite Facebook alla pagina ufficiale che porta il suo nome. Noi intanto gli abbiamo chiesto cosa fare se dovessimo smarrire i nostri amici a quattro zampe. Ecco qui sotto i suoi consigli.

Tutto quello che è bene sapere