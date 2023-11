Think Cattleya al fianco del WWF per proteggere le specie a rischio

Con il video “Cruelty for Good”, al via oggi la campagna "Adozioni in vista del Natale" Redazione Sorrisi







In un’epoca in cui l’ecologia e il rispetto dell’ambiente sono sempre più al centro dell’attenzione Think Cattleya ribadisce il suo impegno per un modello di sviluppo sostenibile e si schiera al fianco del WWF Italia per proteggere la natura e la biodiversità.

Nasce così la produzione del video “Cruelty for Good”, per la regia di Wolfberg e la direzione creativa di Accenture Song, con cui prende il via oggi la "Campagna adozioni WWF in vista del Natale". Un video che racconta scene di vita quotidiana dove protagoniste sono persone che, adottando un peluche del WWF, scelgono di salvare le specie a rischio estinzione come il leopardo delle nevi, la tartaruga marina, l’orango, la tigre, il panda e molte altre specie che il WWF da sempre protegge.

Ognuno può adottare simbolicamente una delle specie in pericolo sul sito wwf.it/adozioni e sostenere i progetti di conservazione che il WWF realizza in tutto il mondo per salvarle dall’estinzione.