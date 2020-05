«Apocalypse now redux» stasera su Iris

24 Maggio 2020 | 11:20 di Alberto Rivaroli

Una nuova edizione, restaurata e più lunga di ben 47 minuti, di uno dei film di guerra più acclamati e controversi del XX secolo: è «Apocalypse Now Redux», che Iris presenta questa sera alle 21.00.

Uscito nel 2001, il film non solo presenta una qualità visiva migliore dell'originale grazie al restauro digitale, ma contiene scene che non erano presenti nella prima edizione, che suscitò enorme clamore all'uscita, nel 1979. Novità che comunque non cambiano la sostanza del film: come molti ricorderanno, si racconta la missione da incubo assegnata al capitano Willard (Martin Sheen), ufficiale dei servizi segreti americani. Mentre infuria la guerra in Vietnam, è incaricato di raggiungere ed eliminare il colonnello Kurtz (Marlon Brando), un disertore che si è spostato in Cambogia, dove ha creato nel cuore della giungla una sorta di regno privato, dove ha potere assoluto e un piccolo esrcito che obbedisce soltanto a lui...

Ben più della storia (ispirata al romanzo «Cuore di tenebra» di Joseph Conrad) contano comunque le sconvolgenti invenzioni della regia e la prova dei protagonisti, primo fra tutti un monumentale Marlon Brando. Il risultato è un titolo che si è guadagnato un posto di rilievo nella storia del cinema.