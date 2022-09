Arriva “Derive”, il podcast con Ema Stockholma

Dalla collaborazione tra Chora Media e Trainline e dalla penna di Ivan Carozzi, sei puntate alla scoperta di sei città italiane Redazione Sorrisi







Nasce dalla collaborazione tra Chora Media e Trainline, "Derive", il podcast che ci porta in un viaggio audio tra sei città italiane. A farci da guida sarà la dj e conduttrice radiofonica Ema Stockholma, a partire dal 16 settembre il podcast sarà disponibile sulle principali piattaforme audio free con un nuovo episodio ogni venerdì.

Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna sono le protagoniste di questi sei episodi di circa venti minuti, scritti da Ivan Carozzi (autore per Einaudi, Il Saggiatore e Baldini & Castoldi) che ha già curato altri titoli del catalogo di Chora Media, su Marlene Dumas e sulla storia della rivista Frigidaire.

A fare da ispirazione è il concetto di "derive psicogeografiche" teorizzato dal filosofo e sociologo Guy Debord negli Anni 50. L'unica certezza di questo viaggio di Ema Stockholma saranno infatti i treni che la portano da una città all'altra, in mezzo la deriva tra le strade delle città che porterà incontri inaspettati e alla scoperta di luoghi insoliti. Dalla Porta Alchemica dell'Esquilino a Roma, passando per la via Gluck di Milano resa famosa da Adriano Celentano, fino all'Ipogeo dei Cristallini, nel rione Sanità di Napoli, da poco restaurato.