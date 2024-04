Arrivano i “ponti” di primavera, come evitare il traffico?

Per non farceli rovinare, informiamoci bene e seguiamo i consigli di un vero esperto Paolo Fiorelli







La Pasqua è passata, e non senza code. Ma ci aspettano altre feste a rischio traffico (in particolare i “ponti” del 25 aprile e del 1° maggio) e poi, ovviamente, le vacanze estive. Meglio prepararsi con qualche consiglio per non restare imbottigliati in coda... E se è proprio inevitabile, per sapere come comportarsi in quel caso seguite i consigli di Gordon de Adamich, responsabile del “Centro internazionale guida sicura” (si trova in provincia di Parma, a Varano de’ Melegari: www.guidasicura.it).

Prima di partire

«La programmazione è fondamentale: infatti, una volta che ci si trova “imbottigliati” non è che ci sia molto da fare» dice de Adamich. Per informarsi meglio sul traffico nel nostro percorso ci sono gli utilissimi bollettini del CCISS: si tratta del “Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale”. Si trovano sul portale Internet www.cciss.it, nei bollettini “Onda Verde” su Isoradio, sull’app iCCISS e chiamando al numero gratuito 1518. «Ma il metodo più semplice è usare un navigatore satellitare: l’importante è che sia collegato a Internet per accedere ai dati del traffico in tempo reale. Oppure una app con le stesse funzioni, come Google Maps, Waze e altre. Anche consultare le previsioni meteo per evitare le ore peggiori di maltempo è fondamentale».

Bisogna anche tener conto del fatto che gli orari meno trafficati sono quelli notturni, al mattino presto e all’ora di pranzo; i giorni peggiori per il traffico sono il weekend, soprattutto venerdì sera, sabato mattina e domenica sera. L’ideale sarebbe quindi muoversi in un giorno infrasettimanale.

«E partite in anticipo, soprattutto se dovete raggiungere la meta entro un’ora precisa. Niente di peggio che guidare con l’ansia di non arrivare in tempo. Inoltre può essere utile avere un “piano B”, cioè un percorso alternativo o una diversa organizzazione degli orari, prima ancora di partire. Per esempio, potete prevedere di fermarvi a mangiare nelle ore più a rischio, per poi rimettervi in viaggio quando il traffico è diminuito».

In viaggio

Un eterno dilemma: c’è una corsia più veloce delle altre? «Nei punti in cui si immettono le auto è giusto spostarsi sulla corsia di sinistra per facilitare l’ingresso degli altri veicoli, e anche perché è più scorrevole. Ma in tutti gli altri casi è bene ricordare che non si “sceglie” la corsia. Il codice della strada parla chiaro: bisogna stare su quella più libera a destra, e spostarsi a sinistra solo per sorpassare» dice l’esperto. «Piuttosto, cercate di guidare a velocità costante e non a “strattoni”: ogni volta che uno frena, quello dietro frena ancora di più, peggiorando la situazione per tutti. Idem per chi cambia corsia continuamente: si ostacolano gli altri e anziché guadagnare tempo si rischia, paradossalmente, di perderlo».

Altro dubbio tipico, specie quando si è in coda in autostrada: “Esco o non esco?”. «A meno che non le abbiate calcolate in anticipo, di solito non conviene avventurarsi in deviazioni, anche perché lo faranno pure gli altri. Meglio far scegliere il navigatore. E che sia solo uno: c’è chi tiene acceso quello dell’auto e un altro sul telefono, facendo solo confusione».

Infine, attenti ai caselli, dove nei giorni di traffico le code possono essere esasperanti. Saltatele utilizzando servizi come Telepass o Viacard. In alternativa, la corsia dei pagamenti con carta di credito è più veloce rispetto a quella di chi paga in contanti.

Come guidare

«Con il traffico aumentano i pericoli attorno a noi e la guida diventa molto più complessa e faticosa» ricorda de Adamich. Vediamo allora come comportarci al volante: «Fondamentale è la concentrazione. Impostate i comandi vocali sul navigatore (per non doverlo guardare spesso), tenete la radio spenta o bassa, non chiacchierate troppo. Mantenete la distanza di sicurezza usando la regola dei tre secondi (tanti ne devono passare prima di arrivare nel punto dov’è l’auto che avete davanti). Non guardate solo l’auto di fronte, ma anche più avanti, o vi accorgerete troppo tardi di un pericolo. E anche se c’è traffico, non fatevi prendere dal nervosismo o da infantili impulsi di vendetta del tipo “mi ha stretto, allora lo stringo anch’io!”. Peggiorano solo le cose».

Nuove regole ci siamo quasi

Il nuovo Codice della strada... è a metà strada. Nel senso che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera e ora aspetta il vaglio del Senato. Dopo di che entrerà in vigore. Vediamo quali sono le modifiche più importanti previste.