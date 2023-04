Attenti alle code: i consigli per vacanze senza arrabbiature

Questo è l’anno dei ponti, così ve li godete al meglio Paolo Fiorelli







Volete prima la buona o la cattiva notizia? Partiamo con la buona: il 2023 è l’anno dei “ponti” e dei “weekend lunghi”. Nel senso che (al contrario dello sfortunatissimo 2022) le festività cadono tutte o quasi vicino al fine settimana. E così è stato calcolato che con solo quattro giorni di ferie se ne possono fare 35 di vacanza! Di più se siete milanesi e alla festa dell’Immacolata “incollate” quella di Sant’Ambrogio, il patrono della città, o se siete romani e grazie alla festa dei Santi Pietro e Paolo potete fare un ponte dal 29 giugno al 2 luglio.

E ora la cattiva notizia: per ora siamo partiti proprio male. Nel senso che durante il “weekendone” di Pasqua ci sono stati ingorghi e disagi di tutti i tipi. Da Flavio Briatore bloccato in una lunghissima coda sull’autostrada in Liguria (il suo grido di dolore sui social è subito diventato virale), al sovraffollamento della Circumvesuviana a Napoli, fino all’allarme lanciato da Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore nelle Cinque Terre: «Serve una legge speciale per controllare i flussi turistici. In zone come il tunnel per l’uscita dalla stazione le persone non riuscivano a scorrere. Il problema in questi casi è il panico. Ora stiamo cercando delle soluzioni».

Anche noi di Sorrisi vogliamo dare una mano: e così abbiamo chiesto agli esperti consigli a livello psicologico, ma anche scientifico. E in più vi proponiamo qualche meta fuori dalle destinazioni più affollate, ma comunque bellissima. Con l’augurio che i vostri prossimi “ponti” siano tutti memorabili.

Le date di ponti e weekend lunghi

Liberazione: 22-23-24-25 aprile

Primo maggio: 29-30 aprile e 1° maggio

Festa della Repubblica: 2-3-4 giugno

Ferragosto: 12-13-14-15 agosto

Ognissanti: 1-2-3-4-5 novembre

Immacolata: 7 (a Milano)-8-9-10 dicembre

Natale e Santo Stefano: 23-24-25-26 dicembre

Capodanno: 30-31 dicembre e 1° gennaio

«Vi spiego come la matematica ci aiuterà a risolvere il problema degli ingorghi»

Saltare la coda? È roba da matematici. No, non stiamo scherzando: c’è proprio un ramo di questa scienza che si occupa di studiare come il traffico nasce, scorre e (ahimè) si blocca. Ne parliamo con Roberto Natalini, direttore dell’Istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr.

Come può la matematica aiutare a gestire il traffico?

«Immagini di simulare una strada dove le auto sono puntini e i camion palline un po’ più grandi. Grazie agli algoritmi, posso vedere cosa succede se le auto sono 10 mila o 30 mila, se vanno a 90 o 120 chilometri all’ora, se ci sono 10 o 20 caselli aperti... il tutto a basso costo e in pochissimo tempo. Con le informazioni ottenute si può decidere, per esempio, se e dove costruire una terza corsia; se e quando vietare il traffico ai mezzi pesanti; se fare un semaforo o una rotonda a un certo incrocio. Oppure dire ai gestori delle autostrade: “Guardate che tra 30 minuti ci sarà coda davanti all’uscita A; consigliate invece di usare l’uscita B”».

Da dove arrivano i dati che usate?

«L’ideale sarebbe avere sensori lungo le strade che forniscano informazioni in tempo reale. Come succede sulla Venezia-Trieste grazie alla collaborazione avviata con il Cnr: lì ci sono sensori ogni dieci chilometri. Ma si possono usare anche molti altri metodi di rilevazione e poi studi teorici e statistiche».

Sono calcoli difficili?

«Da un punto di vista matematico non particolarmente, ma a volte i risultati possono essere imprevedibili: per esempio il paradosso di Braess dimostra che, in determinate situazioni, costruire una nuova strada tra due punti può portare a un peggioramento dei tempi di percorrenza, anziché a un miglioramento! Questo perché tutti sceglieranno il percorso più breve, provocando ingorghi. È come quando c’è un incendio e bisogna evacuare un palazzo: se le persone si muovessero in modo tranquillo e ordinato, si svuoterebbe velocemente. Invece, correndo tutte verso l’uscita di sicurezza, creano un ingorgo e alla fine ci mettono molto più tempo! Abbiamo anche scoperto che le auto si comportano come un fluido, riempiendo ogni spazio disponibile, mentre camion e tir sono dei “tappi”: per creare una lunga fila basta che uno rallenti, anche perché di solito viaggiano incolonnati e non si sorpassano quasi mai tra di loro. Poi li superi e scopri che la strada è vuota».

In futuro cosa ci aspetta?

«Con i sistemi di guida assistita le auto avranno un’andatura con meno “sbalzi” (per esempio frenate improvvise) che possono creare effetti imprevedibili. Inoltre saranno dotate di computer di bordo che si scambieranno informazioni, portando enormi miglioramenti. E renderanno più uniforme la velocità di tutti i mezzi».

Bellezze da visitare (da nord a sud)

E se invece dei posti più affollati, al prossimo “ponte” andassimo a visitare le meraviglie nascoste che rendono unica l’Italia? Noi ve ne proponiamo alcune. Da Nord a Sud ecco allora il maestoso forte di Bard, edificato dai Savoia (Val d’Aosta); il delizioso lago del Predil, ai piedi delle Alpi Giulie, vicino a Tarvisio (Friuli-Venezia Giulia); lo spettacolo naturale del Delta del Po, nel Polesine, e le bellezze di Adria (Veneto); il Sentierelsa che, partendo da Gracciano permette di scoprire camminando la natura della Val d’Elsa (Toscana); la rocca rinascimentale di Mondavio, circondata da un dolcissimo paesaggio di colline (Marche); Summonte e il Santuario di Montevergine sui monti del Partenio (Campania); il verdissimo Parco della Sila (Calabria); il tempio di Antas e la vicina, splendida spiaggia di Portixeddu (Sardegna); e il sorprendente paese “a forma di uomo” di Centuripe, vicino a Enna (Sicilia).

«Riscopriamo il gusto di andare controcorrente»

Il guaio, secondo lo psichiatra Paolo Crepet, «è la voglia, umanissima, di appartenere tutti alla tribù che amiamo. Così se un “influencer” si fa un selfie in un bar, poi mille persone vorranno andare proprio lì. E la coda è inevitabile». Insomma, è il meccanismo della viralità sui social. Come se ne esce? «Dovremmo riscoprire il gusto di andare controcorrente. Magari col telefonino spento. Conosco persone che salgono in auto e già sanno che si faranno tre ore di coda, spenderanno il doppio e torneranno stressate. Ma vuoi mettere la soddisfazione di pubblicare quel selfie? E allora dobbiamo chiederci se andiamo in vacanza per rigenerarci o per far sapere a tutti che siamo stati proprio lì...». Altre soluzioni vanno prese a livello di sistema: «Per esempio si dovrebbe mettere un limite al numero di alberghi e B&B che possono lavorare in una certa zona. Anche perché se no si uccide l’identità di un luogo: quando ci sono 10 mila persone, per esempio, a Vernazza (Cinque Terre, SP, ndr), non è più Vernazza. E se l’Italia è il Paese della bellezza, allora dobbiamo preservarla».