Aurora Leone a teatro con lo spettacolo “Tutto scontato”

Aurora Leone Francesco Chignola







Aurora Leone sta per ritornare sul palco. La giovane comica, che dal 2019 fa parte del collettivo The Jackal, sarà a teatro a partire da dicembre con un nuovo spettacolo intitolato "Tutto scontato", che Aurora definisce ironicamente «a metà tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella, un monologo scomodo come un sedile di Ryanair nelle file centrali».

Il nuovo monologo è una co-produzione DNA Concerti e The Jackal e partirà il 2 dicembre da Milano. I biglietti saranno disponibili dalle 15 di giovedì 18 aprile su dnaconcerti.com.

Le date dello spettacolo

2 dicembre 2024 - Milano - Teatro Elfo Puccini

11 dicembre 2024 - Roma - Spazio Rossellini

15 dicembre 2024 - Napoli - Teatro Trianon

9 gennaio 2025 - Firenze - Teatro Puccini

12 gennaio 2025 - Bologna - Teatro Dehon