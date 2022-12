Benedetto XVI: morto il Papa Emerito

Addio al Papa che rinunciò al soglio pontificio. Joseph Ratzinger aveva 95 anni Benedetto XVI Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”, con queste poche parole il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni ha annunciato al mondo la dipartita dell’ex-Papa, aggiungendo che “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni” e che dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi tempi con l'avanzare dell'età e, pochi giorni fa, Papa Francesco aveva invitato i fedeli a pregare per lui ed era andato al monastero Mater Ecclesiae, dove Ratzinger viveva dal 2013, per salutarlo.

Teologo, professore, arcivescovo di Monaco, prefetto della Dottrina della fede, papa e papa-emerito, Joseph Ratzinger, nono pontefice tedesco della storia, aveva 95 anni ed era nato a Marktl am Inn, un villaggio della Baviera al confine con l’Austria, il 16 aprile 1927, da un poliziotto e di una cuoca. 265° Papa della Chiesa cattolica, dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013, aveva destato scalpore per la sua rinuncia al soglio pontificio, dettata da motivi di salute.