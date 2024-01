Che bello conoscere i dialetti d’Italia

Il 17 gennaio si celebra la Giornata nazionale delle lingue locali: l’occasione giusta per valorizzarle come meritano Giusy Cascio







Ajo! (direbbero in Sardegna): il 17 gennaio è la Giornata nazionale dei dialetti. Quale occasione migliore per riscoprirli? «Intanto bisognerebbe chiamarli “lingue” perché sono lingue vere e proprie, cioè continuazioni dirette del latino, di generazione in generazione fino a oggi» spiega Francesco Avolio, docente di Linguistica italiana all’Università degli Studi dell’Aquila. «Fu a Firenze, nel Rinascimento, che venne riesumata l’antica voce greca “diálektos”, che in origine voleva dire “discorso”. Quando come lingua letteraria italiana fu scelto il toscano (fiorentino) del Trecento, la parola “dialetto” diventò, da termine neutro, una voce meno prestigiosa di “lingua”. Ma tutti i dialetti d’Italia hanno pari dignità». Ci sono parole dialettali intraducibili in italiano. «Per esempio, “baùscia”, voce brianzola che indicava una sorta di guida turistica improvvisata» dice Avolio. «A Milano è poi passata a indicare chi si vanta così tanto da farsi cadere la bava (“baùscia”, per l’ appunto) dalla bocca, e oggi denota anche un imprenditore sempre intento a far quattrini. Oppure pensiamo al laziale “accròcco”: una costruzione fatta alla bell’e meglio. Il senso è sempre un po’ vago, come nella frase: “Ma che è st’accròcco?”».

«Il dialetto è la “tana” della nostra identità, la vera lingua materna perché è più vicino al corpo, al cuore e agli affetti rispetto all’italiano nazionale, che è la lingua della mente» sostiene Marino Niola, docente di Antropologia dei simboli all’Università Suor Orsola Benincansa di Napoli. «In dialetto c’è una vasta letteratura che val la pena riscoprire. Come il “Pentamerone” di Giambattista Basile, raccolta di fiabe napoletane del Seicento che hanno ispirato quelle dei tedeschi Grimm e del francese Perrault e il recente film “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone». I dialetti vengono parlati pure dagli italiani all’estero. «Le giovani generazioni istruite, che parlano due o tre lingue, li usano sui social per riscoprire con orgoglio le radici» osserva Niola. E la tv? «Negli Anni 60 ha contribuito all’unificazione del Paese con programmi come “Non è mai troppo tardi” che insegnavano l’italiano» conclude Niola. «Oggi invece, serie tv come “Gomorra” o “Mare fuori” rischiano di diffondere stereotipi linguistici: parlate che somigliano al dialetto, ma non ne hanno la ricchezza e le sfaccettature».

I proverbi aiutano in ogni situazione

Modi di dire e proverbi dialettali sono spesso espressione di saggezza popolare. Volete una prova? Leggete questa carrellata di detti regionali che abbiamo scelto per voi.