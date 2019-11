26 Novembre 2019 | 9:10 di Alessandro Alicandri

Non potete immaginare quanto ci ha riempito di gioia portare nei centri commerciali il nostro mondo e la nostra musica grazie a “#LaSfida”. Il ciclo di eventi realizzato da Ege Produzioni con la collaborazione della Nazionale Cantanti e il supporto di Grana Padano e GrissinBon non si è ancora concluso, ma nelle prime date di Roma (il 16 novembre) e Firenze (il 23) abbiamo avuto una dimostrazione di affetto incredibile.

Abbiamo portato in giro per l’Italia un palco a tema Tv Sorrisi e Canzoni con un irresistibile quiz condotto da Luca Abbrescia (ex membro dei B-nario e volto della pagina di Facebook “Il milanese imbruttito”), copie omaggio del nostro settimanale (fino a esaurimento scorte) e tantissime altre sorprese. In moltissimi hanno partecipato al quiz: abbiamo scoperto che i giovani sono più esperti di canzoni degli adulti, anche con una notevole padronanza dei successi del passato.

Tutti i partecipanti hanno vinto un abbonamento annuale a Sorrisi in versione digitale e un biglietto per la “Partita del cuore” 2020 che si giocherà a Milano, nello stadio di San Siro. I vincitori di ognuna delle gare si sono portati a casa anche due biglietti per un prestigioso concerto.

Non è tutto: nella manche dedicata a Grana Padano, si è aggiunto un premio dedicato al celebre formaggio italiano Dop. Alle 18, in chiusura, ci sono venuti a trovare Biondo e Moreno, due amici e talenti inconfondibili, nonché bravi giocatori della Nazionale Cantanti che si sono concessi ai loro fan (emozionatissimi) con foto di rito, autografi e selfie. Ma a incontrare i suoi ammiratori c’è stato anche un altro personaggio illustre: il Supertelegattone Oscar, tornato dopo tanti anni per tutti voi.

L’appuntamento è il 30 novembre per l’ultima data al centro commerciale Elnòs di Brescia, ancora con Biondo. Si comincia alle 11!